ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Fiyatlar eridi, araçlar elde kaldı

22 Aralık 2025, Pazartesi 14:55
sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan Aralık 2025 raporuna göre, ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik zayıflamaya devam ediyor.

Nominal fiyatlarda yükseliş sürse de, satış hacmindeki düşüş ve ilanda kalma sürelerindeki artış, piyasanın giderek yavaşladığını gösteriyor. Karar’ın haberine göre, ortalama cari fiyat 1 milyon 101 bin TL’ye yükselirken, reel fiyatlar yıllık bazda %6,6 azaldı. Talep endeksi aylık %7,1, yıllık %1,6 düşüş gösterdi. Satılan araçların toplam ilanlara oranı %21,2’ye geriledi. Ortalama ilanda kalma süresi 20,7 güne çıktı. En yüksek fiyat artışı B sınıfı ve 2019 model araçlarda gerçekleşti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 292
