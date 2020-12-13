Genç işsizliği sistem sorunu

VOA Türkçe’ye konuşan Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, gençler arasında işgücüne katılım oranının azalmasına dikkat çekti.

Kubilay, işsizliğin sistem sorunu haline geldiği görüşünde: “2012’den 2018’e kadar olan 5 yıllık süreçte Türkiye ekonomisindeki büyüme ortalama yüzde 5’ti. Henüz kriz yoktu. Bu sürede işsizlik oranı yüzde 3 arttı. Batı ülkelerine göre bu kadar yüksek büyümeye rağmen işsizlik bu kadar ciddî artıyorsa bu, seçilen ekonomi modelinin istihdam yaratmadığını, bir nevi yoksullaşmayla sonuçlandığını gösteriyor. Demek ki ülkenin iktisadi modelini değiştirmemiz gerekiyor.” İş arayan gençlerin nitelikleriyle işverenlerin beklentisi arasındaki farkların da kapatılması gerektiğini belirten Kubilay “Bunun yapılabilmesi için eğitim kalitesinin arttırılması şart. Aynı zamanda Türkiye’nin ihtiyacı olan 21. yüzyılın mesleklerine yönlendirmeler yapılması gerekiyor” dedi.

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.