Hazine, rekor açığını cezalarla kapatacak

Ocak’ta 139 milyar TL olan aylık bütçe açığının Şubat’ta da yüksek çıkacağının ilk sinyali Hazine Nakit Dengesinde şubat ayında gerçekleşen yaklaşık 400 milyar liralık nakit açığı ile geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) başlattığı yoğun vergi denetimleri ve beyanname kontrolleriyle milyarlarca liralık vergi cezası kesilmesi gündeme gelirken, trafik cezalarındaki büyük artışların ardından İçişleri Bakanlığı başta motokuryeler olmak üzere otomobil, kamyon denetimlerinde ağır trafik cezaları kesmeye gidiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit ve Tağşiş gıda ürünlerini teşhir ve yüklü para cezalarını yoğunlaştırırken, Ticaret Bakanlığı da giyim, tekstil, oyuncak, vb. ürünlerde denetimleri ve para cezalarını hızlandırmaya yöneldi. Ankara - Anka

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