İktidar harcıyor, vatandaş ödüyor

İktidarın bütçe açığı büyüdükçe başvurduğu ÖTV, gelecek yıl halka ciddi yükler getirecek. Akaryakıttan alınan ÖTV’nin % 129,4 artması bekleniyor.

Hazine’nin en sevdiği gelir kalemlerinden olan ÖTV, gelecek yıl halk kesimlerine ağır yükler yükleyecek. 1 Ocak itibarıyla da pek çok vergi, harç, cezalar yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranında artacak. Akaryakıttan alınan ÖTV de içki ve sigaradaki gibi artık 6 ayda bir artacak. TÜİK tarafından Aralık 2023 Yİ-ÜFE rakamları açıklandığında akaryakıt ürünlerindeki yeni maktu ÖTV tutar artışları netleşecek. Ancak Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre aralık ayında Yİ-ÜFE artışı yüzde 0 bile olsa benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 24,19 oranında artacak. Böylece temmuzdaki ÖTV artışı sonrasında bir litre benzindeki 7,5265 TL olan maktu ÖTV tutarı ocakta 9,3470 TL’ye çıkacak. BirGün’ün haberine göre, gelecek yılın bütçesine göre 2024’te petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’nin yüzde 129,4, otomobilden alınan ÖTV’nin yüzde 43,6 artması bekleniyor.

2024’te yüzde 71,9 artacak

Akaryakıt ÖTV’sinden elde edilecek gelirin 2024 yılında da 455,1 milyar lira olması hedefleniyor. Gelecek yıl en yüksek vergi artışı akaryakıttan bekleniyor. Ek bütçe yapılmazsa toplam ÖTV gelirinin ise 2023’e göre yüzde 71,9 oranında bir artışla 1 trilyon 409 milyar 765 milyon TL’ye çıkacağı hesaplanıyor. ÖTV, Hazine’nin asla vazgeçmediği her geçen yıl daha da ağırlaştığı bir vergi türü oldu. Bütçe istatistiklerine göre ÖTV geliri 2023 Ekim’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttı. Bütçe tahmini 871,2 milyar lirayken on ayda bunun yüzde 87’si, 708,9 milyar TL’si toplandı. Petrol ve doğalgaz, motorlu taşıtlar, içki, tütün mamulleri, kolalı gazozlar, dayanıklı tüketim ve diğer mallar olmak üzere, 6 kalemde toplanan ÖTV gelirlerinin bütçe tahminlerinin üzerine çıkması bekleniyor. Çünkü on aylık süreçte motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, bütçe tahmininin yüzde 97’sine, içkiden alınan ÖTV bütçe tahmininin yüzde 88’ine, tütün mamullerinden alınan ÖTV bütçe tahmininin yüzde 94’üne, kolalı gazozlardan alınan ÖTV ise bütçe tahmininin yüzde 99’una ulaştı.

Haber Merkezi