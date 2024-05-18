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18 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Kadıköy'ün En İyi Dönericisi Ağababa Express

18 Mayıs 2024, Cumartesi 13:42
​Kadıköy’ün en iyi dönercisi unvanına sahip Kadıköy semtinde bulunan Ağababa Express Döner, et döner konusunda fark oluşturan lezzetleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yaprak döner konusunda uzmanlaşmış olan restoran, en iyi döner deneyimini sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://www.agababaexpressdoner.com/

Ağababa Express ‘in sahibi Himmet Polat, yaptığı açıklamada "Müşterilerimize en kaliteli ve lezzetli döneri sunmak için her gün büyük bir özenle çalışıyoruz. Bizim için en önemli olan şey, müşterilerimizin memnuniyetidir. Bu nedenle her zaman en iyi malzemeleri kullanarak enfes dönerler hazırlıyoruz" dedi.

Mutlaka ziyaret edin

Et Döner tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Ağababa Express, Pazar günleri de açık olmasıyla dikkat çekiyor. Haftanın her günü açık eğer siz de lezzetli bir döner deneyimi yaşamak istiyorsanız, Ağababa Express ‘i mutlaka ziyaret etmelisiniz. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için tercih edebilir ve Kadıköy'de en iyi dönerin tadını çıkarabilirsiniz.

Ağababa Express Döner, en iyi dönerci olarak tercih edilmesinin sebeplerinden biri de hijyen konusuna verdiği önemdir. Mekanın temizliği ve düzeni, müşterilerin içini rahatlatmaktadır. Ayrıca taze ve kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan dönerleri, damak zevkinize hitap edecek şekilde sunulmaktadır.

https://www.agababaexpressdoner.com/

Ağababa’nın Dillere Destan İskender Kebabı

İskender kebabı, et döner sevenleri mest edecek lezzette bir lezzete sahiptir. Yaprak dönerin doyurucu tadı ve mis gibi kokusuyla bezenmiş olan İskender kebabı, müşterilerin favorisi haline gelmiştir. Ağababa Express Dönerde yediğiniz her lokma sizi Anadolu'nun en lezzetli et dönerlerinden biriyle buluşturacak.

Eğer siz de gerçek bir döner tutkunuysanız, Kadıköy'de bulunan Ağababa Express Dönerin İskender kebabını mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.  Ağababa Express, döner konusunda uzmanlaşmış ve bu lezzet yolculuğunda misafirlerine en iyisini sunmayı amaçlamıştır.

Ağababa Express, döner konusunda ün salmış bir mekan olarak bilinse de, tatlı çeşitleriyle de aynı derecede dikkat çekiyor. Burada, sadece lezzetli dönerlerin değil, muhteşem tatlıların da tadını çıkarabilirsiniz

https://www.agababaexpressdoner.com/

Himmet Polat Kimdir?

1974 yılında Malatya'dan İstanbul'a gurbete gelen Himmet Polat, genç yaşta büyük bir şehre uyum sağlamaya çalıştı. Hem okuyup hem çalışarak pazarlarda işportacılık yaptı. Bu dönemde kazandığı azim ve çalışma disiplini, ilerideki başarılarının temelini oluşturdu.

Polat, yemek sektörüne ilk adımını bir hamburgerci açarak attı. Bu küçük işletme, onun gastronomiye olan ilgisini ve yeteneğini keşfetmesini sağladı. Ancak asıl büyük çıkışını Ümraniye’de açtığı 500 kişilik mekanıyla yaptı. Burada, geleneksel Türk mutfağını modern bir anlayışla sunmaya başladı ve Ağababa Döner markasını oluşturdu. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak, Polat sadece restoran işletmeciliği ile yetinmedi. Sosyal medya platformlarında paylaştığı yemek videolarıyla kısa sürede milyon takipçiye ulaştı. Yeme içme kategorisinde milyar izlenmelere ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Videolarında, lezzet serüvenine dair samimi ve özenli anları paylaşan Polat, takipçilerine işinin arkasındaki titizliği ve özeni gösteriyor.

https://www.agababaexpressdoner.com/

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