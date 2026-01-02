KİT’ler zararda - KİT borcu 1,2 trilyonu aştı

TBMM KİT Komisyonu üyesi, CHP Çorum Millet vekili Mehmet Tahtasız, devlete ait Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin (KİT) 2024 yılı zararlarını açıkladı.

Tahtasız, aralarında TCDD, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları gibi köklü kurumların da yer aldığı 34 KİT’in, 2024 yılında toplam 168 milyar 554 milyon 122 bin TL zarar ettiğini söyledi. AK Parti iktidarını eleştiren Tahtasız, kamu zararının vatandaşın ödediği vergilerden karşılandığını vurgulayarak, “Bu milletin cebinden çıkan vergiler çarçur ediliyor. Türkiye’nin gözbebeği kurumları önce zarar ettiriliyor, ardından bu zararlar gerekçe gösterilerek özelleştirilmek isteniyor. Problem kurumların yapısında değil; liyakatsiz atamalarda, yandaş ihalelerde ve kötü yönetimdedir. Bu zarar-ziyan düzeni değişmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

KİT borcu 1,2 trilyonu aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla KİT’lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların carî fiyatlarla stok borçlarını açıkladı. Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 993 milyar 500 milyon 190 bin lira, dış borçları ise 252 milyar 276 milyon 24 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku, 1 trilyon 245 milyar 776 milyon 214 bin lira olarak tespit edildi. Kamu İktisadî teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların carî fiyatlarla borç stoku, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 1 trilyon 245 milyar 776 milyon 214 bin lira olarak belirlendi.

