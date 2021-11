Meydan İtalyan Ferrero’ya kaldı

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), Düzce Akçakoca’daki fındık alım merkezini kapattığını, bu kararın Akçakoca’da büyük bir depo kiralayan İtalyan çikolata ve fındık devi Ferrero’ya yaradığını belirtti.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Tanal, TMO’nun Akçakoca’dan çekilmesinin zihinlerde soru işareti bıraktığını belirterek, İtalyan Ferrero’nun istediği gibi at koşturacağını söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahmut Tanal, TMO’yu yanlıştan dönmeye davet etti. İtalyan çikolata ve fındık devi Ferrero firmasının Akçakoca’da büyük bir depo kiralayarak üreticiden fındık satın aldığını aktaran Tanal, Toprak Mahsulleri’nin Akçakoca’daki fındık piyasasından çekilmesinin zihinlerde soru işaretleri oluşturduğunu belirterek, “Şu an Ferrero’nun depoları ağzına kadar fındık dolu. Firma, ucuzluk konusunda fırsat kolluyor. Ferrero, sonuçta yüksek kar amacı güden uluslararası bir şirket. İstediği şekilde fiyat belirliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de Akçakoca’daki fındık alım merkezini kapatması, Ferrero firmasının elini daha da güçlendirdi. Deyim yerindeyse Ferrero ve diğer özel şirketler, Akçakoca’da istedikleri gibi at koşturacak. Devlet, Akçakocalı üreticileri, fındık kartellerinin insafına terk etti. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin bu işe el atmasını bekliyoruz” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi