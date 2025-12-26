Muhalefet savunmada

Kamuoyu araştırmaları, ülkedeki siyaset sahnesinin belirli bir alana sıkıştığını ortaya koyuyor.

Tek adam rejimi, siyasal alanı baskı, yargı müdahaleleri ve güvenlikçi politikalarla belirlerken, muhalefet cephesi bu saldırılar karşısında kaldığı savunma pozisyonunu tam olarak tersine çevirebilmiş değil. Area Araştırma’nın son anketine göre CHP yüzde 30-32, AKP yüzde 29-31 bandında seyrederken MHP yüzde 6,5-8,5, DEM Parti ise yüzde 9-10 aralığında istikrarını koruyor. Uzun süredir oy oranlarında belirgin bir değişim yaşanmaması, siyaset sahnesindeki tıkanıklığın en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Araştırmalar, toplumun temel gündeminin ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik ve adalet olduğunu ortaya koyarken, siyasetin liderler ve taktik dengeler etrafında dönmesi halk ile siyaset arasındaki mesafeyi arttırıyor. Uzmanlara göre mevcut sıkışmanın aşılması, savunma reflekslerini aşan ve toplumsal talepleri merkeze alan yeni bir siyasî yaklaşımın geliştirilmesine bağlı. Haber Merkezi

