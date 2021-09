Ormancılıkta tasarruf aranmaz

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, “sadece yazın olur” denilen yangınların kış mevsiminin başlayacağı şu günlerde de devam ettiğine dikkat çekerek, örnekleri defalarca tekrar eden yangınların mevsimsel bir olay olmadığını, yaz kış devam edebilecek afetler olduğuna söyledi.

Kış mevsiminde yangın olmaz denilerek orman işçilerine çıkışlarının verildiğini söyleyen Aslan, “Helikopter ve uçak sözleşmeleri durduruluyor. Bugün görünen tablo her yıl olan tablo ile aynı. Burada şunu sormamız gerekiyor: Her yıl işçilerimize verilen çıkış hatası bu yıl da verilecek mi? Her yıl kış mevsiminde nasıl olsa yangın olmaz denilerek uçak sözleşmeleri sonlandırılacak mı? Yangınlarda kaybettiğimiz canların değeri iki aylık süredeki tasarruf tedbirleri ile karşılana bilir mi?” diye sordu. Ormancılık alanında yapılmış her bir eylemin vatandaşı doğrudan etkileyen bir durum olduğunu dile getiren Settar Aslan, “ Bu sebeple ormancılık sektöründe tasarruf aranmaz. Maddi kaygılar göz önüne alınarak 12 ay çalışması gereken işçiye 10 ay çalışma izni verip, iki aylık zaman sürecinde tasarruf mantığını gözetmek sakıncalı, tehlikeli bir karardan ötesi değildir dedi.

Ankara - Ahmet Terzi