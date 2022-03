Saygınlar Nakliyat Azerbaycan Nakliye Hizmetleri

Saygınlar Nakliyat Azerbaycan Nakliye Hizmetleriyle profesyonel deneyimlere sahip olabilirsiniz.

Saygınlar Nakliyat, taşımacılık faaliyetlerine yönelik hizmetlerini ve bu bağlamda Azerbaycan'a yaptığı taşımacılık hizmetlerinin kapsamını, çeşitlerini ve özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:

Azerbaycan nakliye hizmetlerimiz müşteri memnuniyeti açısından haftalık periyotlar halinde ilerlemektedir. Firmamıza gelen yoğunluğa göre haftada 2-3 gün ülkeden çıkış yaparak verdiğiniz adreslere yüklerinizin sevkini sağlamaktayız. Saygınlar Lojistik olarak uzun yılların birikimi ve vermiş olduğumuz hizmetlerin getirdiği tecrübe sayesinde kusursuz nakliye hizmeti vermekteyiz. Eşyalarınızın güvencesini sağlamak adına CMR sigortası yaparak yolculuk boyunca oluşabilecek her türlü hasara karşın eşyalarınızı korumaktayız.

Uluslararası nakliye sektörünün önde gelen firması olmanın gururunu yaşayarak İstanbul, Ankara, Hatay, Kocaeli, Manisa, İzmir ve Antalya gibi sanayileşmiş illerimizden komple yük taşımacılığı hizmeti de sunmaktayız. Bununla birlikte iki ülke arası ağır nakliye, proje taşımacılığı ve konteyner taşımacılığı hizmetlerimizi de sürdürmekteyiz. Azerbaycan Nakliyat hizmetinde sizler de yüklerinizin en kısa süre içerisinde adrese teslim edilmesini istiyorsanız firmamızı tercih edebilirsiniz.

Azerbaycan Frigo Nakliye

Azerbaycan frigo nakliye, soğuk zincir ürünlerinin taşınmasını sağlamaktadır. Kesinlikle profesyonellik ve titizlik isteyen frigo nakliye hizmetleri, firmamız tarafınca güvenle tarafınıza sunulmaktadır. Pek çok soğuk zincir ürününü özel ısı sensörlü tırlarımız eşliğinde ülkeye göndermekteyiz. Et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, dondurulmuş hazır gıdalar, dondurma, meşrubat, yaş meyve, sebze, hammadde, ilaç ve aklınıza gelebilecek her türlü soğuk zincir ürününü tırlarımız vasıtası ile Azerbaycan’a ulaştırmaktayız.

Hava şartları ve taşınacak yük durumuna göre frigo taşımacılık tahmini 7 gün sürmektedir. Bunun için şoförlerimiz öncesinden taşınacak yükün artı eksi derecesini ayarlayarak sensör sayesinde de yol boyunca takibini yapmaktadır. Siz de frigo ürünlerinizi Saygınlar Nakliyat güvencesi ile Azerbaycan’a ulaştırabilirsiniz.

Azerbaycan Parsiyel Nakliye

Azerbaycan parsiyel nakliye çalışmalarımız haftanın 3-4 günü ülkeden çıkış yapan tırlarımız aracılığı ile gerçekleşmektedir. İki ülkenin ticari ilişkileri dolayısıyla parsiyel nakliye çok sık talep duyulan hizmetlerden biridir. Özellikle mobilya, tekstil, elektronik ve züccaciye sektörü için firmamız çok sık talep almaktadır. Bizler de müşterilerimizin mağdur olmaması adına aynı tır içerisinde bölmelere ayırdığımız haznelerde farklı müşterilerimize ait yüklerin taşımacılığını sunmaktayız.

Parsiyel nakliye hizmetlerimiz ortalama 4-5 gün sürmektedir. Ancak hava koşulları ve yoğunluk da bu süreci değiştirmektedir. Karayolu taşımacılık kullandığımız parsiyel yük taşımacılığında müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktayız. Siz de parça yüklerinizin güvenle kısa süre içinde Azerbaycan’a taşınması için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

Azerbaycan Nakliye Fiyatları

Azerbaycan nakliye fiyatları oldukça değişkendir. Piyasa koşulları, taşınacak yük niteliği ve kullanılacak taşımacılık faaliyeti ücretlerimizi belirlemektedir. Firmamız müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğundan makul seviyelerde hizmet sunmaktadır. Net olarak fiyat sunabilmemiz için yükün gönderileceği adres, yükün teslim alınacağı adres ve yükün miktarı, ağırlığı şeklinde tarafımıza bilgileri iletebilirsiniz.

Sonrasında dilediğiniz gün ve tarihe taşımacılık hizmeti alabilirsiniz. CMR sigortası kapsamında eşyalarınızı güvenle Saygınlar Nakliyat firmamız aracılığı ile Azerbaycan’a gönderebilirsiniz.

https://www.sayginlarnakliyat.com/azerbaycan-nakliye Azerbaycan Nakliye hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.