"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Saygınlar Nakliyat Azerbaycan Nakliye Hizmetleri

15 Mart 2022, Salı 15:23
Saygınlar Nakliyat Azerbaycan Nakliye Hizmetleriyle profesyonel deneyimlere sahip olabilirsiniz.

Saygınlar Nakliyat, taşımacılık faaliyetlerine yönelik hizmetlerini ve bu bağlamda Azerbaycan'a yaptığı taşımacılık hizmetlerinin kapsamını, çeşitlerini ve özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:

 

Azerbaycan nakliye hizmetlerimiz müşteri memnuniyeti açısından haftalık periyotlar halinde ilerlemektedir. Firmamıza gelen yoğunluğa göre haftada 2-3 gün ülkeden çıkış yaparak verdiğiniz adreslere yüklerinizin sevkini sağlamaktayız. Saygınlar Lojistik olarak uzun yılların birikimi ve vermiş olduğumuz hizmetlerin getirdiği tecrübe sayesinde kusursuz nakliye hizmeti vermekteyiz. Eşyalarınızın güvencesini sağlamak adına CMR sigortası yaparak yolculuk boyunca oluşabilecek her türlü hasara karşın eşyalarınızı korumaktayız.

Uluslararası nakliye sektörünün önde gelen firması olmanın gururunu yaşayarak İstanbul, Ankara, Hatay, Kocaeli, Manisa, İzmir ve Antalya gibi sanayileşmiş illerimizden komple yük taşımacılığı hizmeti de sunmaktayız. Bununla birlikte iki ülke arası ağır nakliye, proje taşımacılığı ve konteyner taşımacılığı hizmetlerimizi de sürdürmekteyiz. Azerbaycan Nakliyat hizmetinde sizler de yüklerinizin en kısa süre içerisinde adrese teslim edilmesini istiyorsanız firmamızı tercih edebilirsiniz.

Azerbaycan Frigo Nakliye

Azerbaycan frigo nakliye, soğuk zincir ürünlerinin taşınmasını sağlamaktadır. Kesinlikle profesyonellik ve titizlik isteyen frigo nakliye hizmetleri, firmamız tarafınca güvenle tarafınıza sunulmaktadır. Pek çok soğuk zincir ürününü özel ısı sensörlü tırlarımız eşliğinde ülkeye göndermekteyiz. Et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, dondurulmuş hazır gıdalar, dondurma, meşrubat, yaş meyve, sebze, hammadde, ilaç ve aklınıza gelebilecek her türlü soğuk zincir ürününü tırlarımız vasıtası ile Azerbaycan’a ulaştırmaktayız.

Hava şartları ve taşınacak yük durumuna göre frigo taşımacılık tahmini 7 gün sürmektedir. Bunun için şoförlerimiz öncesinden taşınacak yükün artı eksi derecesini ayarlayarak sensör sayesinde de yol boyunca takibini yapmaktadır. Siz de frigo ürünlerinizi Saygınlar Nakliyat güvencesi ile Azerbaycan’a ulaştırabilirsiniz.

Azerbaycan Parsiyel Nakliye

Azerbaycan parsiyel nakliye çalışmalarımız haftanın 3-4 günü ülkeden çıkış yapan tırlarımız aracılığı ile gerçekleşmektedir. İki ülkenin ticari ilişkileri dolayısıyla parsiyel nakliye çok sık talep duyulan hizmetlerden biridir. Özellikle mobilya, tekstil, elektronik ve züccaciye sektörü için firmamız çok sık talep almaktadır. Bizler de müşterilerimizin mağdur olmaması adına aynı tır içerisinde bölmelere ayırdığımız haznelerde farklı müşterilerimize ait yüklerin taşımacılığını sunmaktayız.

Parsiyel nakliye hizmetlerimiz ortalama 4-5 gün sürmektedir. Ancak hava koşulları ve yoğunluk da bu süreci değiştirmektedir. Karayolu taşımacılık kullandığımız parsiyel yük taşımacılığında müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktayız. Siz de parça yüklerinizin güvenle kısa süre içinde Azerbaycan’a taşınması için firmamızla irtibata geçebilirsiniz.

Azerbaycan Nakliye Fiyatları

Azerbaycan nakliye fiyatları oldukça değişkendir. Piyasa koşulları, taşınacak yük niteliği ve kullanılacak taşımacılık faaliyeti ücretlerimizi belirlemektedir. Firmamız müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğundan makul seviyelerde hizmet sunmaktadır. Net olarak fiyat sunabilmemiz için yükün gönderileceği adres, yükün teslim alınacağı adres ve yükün miktarı, ağırlığı şeklinde tarafımıza bilgileri iletebilirsiniz.

Sonrasında dilediğiniz gün ve tarihe taşımacılık hizmeti alabilirsiniz. CMR sigortası kapsamında eşyalarınızı güvenle Saygınlar Nakliyat firmamız aracılığı ile Azerbaycan’a gönderebilirsiniz.

https://www.sayginlarnakliyat.com/azerbaycan-nakliye Azerbaycan Nakliye hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.

Etiketler: saygınlar nakliyat, azerbaycan
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "40 binden fazla Suriyeli, Ukrayna'da savaşmak için kayıt yaptırdı"

    "Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye ettik"

    Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

    'Ukrayna'da bulunan yabancı paralı savaşçılara saldırılar düzenleyeceğiz'

    Zelenskiy: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir

    AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    'Sırbistan NATO’ya girmeyecek'

    Jacinda Ardern: 51 şehidimizi her zaman hatırlayacak ve minnetle anacağız

    Yaptırım uygulanan Rus ''oligarklar''ın serveti en az 118 milyar dolar

    SB'ye alınacak sağlık personeli için tercih süreci başladı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla asker öldürüldü

    ABD, Çin'i uyardı: Rusya'ya silah yardımı yapmanın sonucu olur

    Halkın yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırında

    Zeytinlik talanını durduracağız

    AB uyum sürecini tazelemeliyiz

    Vatandaş yakıtta musluğu iyice kıstı

    Millet İttifakını bölme hamlesi

    Cumhurbaşkanlığı sistemi sorun üretiyor

    Gıda fiyatları daha da tırmanacak

    Rusya’dan kaçış hızlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Özgenç'ten Erdoğan'a hukuka dönüş çağrısı
    Ahmet BATTAL

    Özgenç’ten sistem eleştirisi
    Süleyman KÖSMENE

    Namaza nasıl alışalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bahtiyar bir doktora yazılan mektup
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Mecburî istikamet hukuk olsun
    Osman ZENGİN

    Eski Bursa’daki is kokuları...
    Ali FERŞADOĞLU

    Asıl “Ulu’l-emr”e itaat nedir?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman Mevlidine hazır mıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.