Seçim bitti geçim zorlaştı

Bu yılın ilk dört ayında yüzde 23,55’e kadar çıkan gıda fiyatlarındaki son bir yıllık artış ise yüzde 58,99 olarak ölçüldü.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, İktidarın seçim öncesinde, “tanzim satış, depo baskını, gümrüksüz ithalat” gibi yöntemlerle baskılamaya çalıştığı gıda fiyatlarında seçimin bitmesiyle birlikte tam bir patlama yaşandığını belirterek, Nisan’da gıda fiyatları bir önceki aya göre ortalama yüzde 6,22 oranında artış kaydedildiği ifade etti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının nisan ayı sonuçları açıklandı. Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin ise 100 liralık harcamasının 13 lirasını gıda için ayırdığını gösteriyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlar, harcamalarının büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda kalan yoksulları daha fazla etkiliyor.

Yoksullar tahıla zenginler ete harcıyor

Türkiye’deki ailelerin gıda için harcadıkları her 100 liranın 17,9 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcadığını söyleyen Balık, “ Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 22,4’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13,4’ü buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5,5 lirası tereyağı dışındaki yağlara,10,8 lirası meyveye, 15,1 lirası sebzeye, 6,1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3,1 lirası çay ve kahveye, 3,6 lirası alkolsüz içeceklere, 2,2 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor. Ayrıca TÜİK’in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et, balık ve deniz ürünleri oluşturuyor” dedi.

İlk dört ayda yüzde 23.55 zamlandı

Yılın ilk dört ayında gıda fiyatlarında toplam yüzde 23,55 oranında yükseliş yaşandığını da söyleyen Balık, “Geçen yılın aralık ayına göre ekmek, un, bulgur vb. gıda ürünlerinin fiyatları yüzde 4,69, et ve balık fiyatları yüzde 9,1 oranında arttı. Süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında yüzde 24,15, meyve fiyatlarında yüzde 31,06, sebze fiyatlarında yüzde 77,02, bakliyat fiyatlarında yüzde 1,06 artış oldu. Yağ fiyatlarının yüzde 0,23 oranında azaldığı bu dönemde, diğer gıda fiyatlarında ise yüzde 9,66 oranında yükseliş yaşandı” dedi. Gıda harcamalarında bir önceki yılın aynı ayına göre (Nisan 2018) göre ise yüzde 58,99 oranında artış gözlendiğini bildiren Balık, “Nisan 2019 itibariyle son bir yılda ekmek, un, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında yüzde 24,83, et-balık fiyatlarında 30,79, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 39,18 oranında artış kaydedildi. Bir yıl öncesine göre göre katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 15,03 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 108,34 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 214,42 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları yüzde 17,9 diğer gıda fiyatları ise yüzde 22,42 oranında arttı” dedi.