Tasarruf çağrısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Palandöken, “Gıdaya, enerjiye ya da ekmek, suya ulaşımda sorun yaşamadan sürdürülebilir bir yaşam için tasarruf şart. Dünya Tasarruf Günü israf yaptığımız her konudaki alışkanlıklarımızı değiştirmek için bir bahane olsun ve enerjide, suda, ekmekte, gıdada, alış verişte her alanda biriktirmeyi, israf yapmamayı öncelik haline getirelim” dedi. Palandöken, “Büyüklerimizden her zaman kenara para ayırmak, kumbara kullanmak gibi nasihatler alırız. (…) Enerjide, suda, elektrikte veya alışverişlerde daha fazla harcamanın hiçbir yararı olmadığı gibi aksine hem cebimize hem ekonomimize büyük miktarlarda zararı dokunuyor. Dünya Tasarruf Günü bu önerileri hayata geçirmemiz için bir bahane olsun ve sürdürülebilir, kaliteli bir yaşam için tasarruf etmenin bilincine varalım” şeklinde konuştu.

Ankara – Recep Gören