Tek maaşla geçinmek imkânsız

Asgari ücrete yapılacak zammı değerlendiren vatandaşlar, enflasyondan ve zamlardan şikayetçi.

Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi

Eskişehir’de yaşayan Abidin Şahin, temmuz ayında ara zam yapılması beklenen asgari ücretle ilgili “İnsanlar halk ekmek kuyruğuna giriyor. İnsanlar aç. Yetmiyor. 20 bin lira olsa ne olacak? Yaptığı tüm zam enflasyon tarafından yutuldu. Şu an kimse tek maaşla çalışarak evi geçindiremez. Evdeki herkesin çalışması gerekiyor. Ona rağmen hayat pahalılığı sürekli artıyor” dedi. Vatandaşın ekonomik olarak zor günler yaşadığını söyleyen Mehmet Sait Biliroğlu, “Şu anda 12 bin 500, 15 bin lira olmalı. Ama 12 bin 500 lira normal. Günümüz hayat şartlarına yetmez. Her şey ateş pahası biliyorsunuz. Ev kiraları aldı başını gidiyor” diye konuştu. Enflasyonun maaşları erittiğini anlatan Celal Erol, “Asgari ücrete iyi bir zam verilmesi lazım. Ama vermezler. Enflasyon eritiyor. Bu sene aldığın şeyi başka zaman aynı fiyata alamıyorsun” dedi.

Eskişehir - Anka