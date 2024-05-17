Türk şirketlerinden dövizle borçlanmada rekor

Türk şirketlerinin dolar ve euro cinsinden tahvil ihraçları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça dikkat çekici bir artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar doların altında olan tahvil ihraçları, bu yıl 10 kattan fazla artarak 10 milyar doları aştı. Bu, Türkiye’den yapılan tahvil ihraçlarında yılın bu dönemine kadar kaydedilen en yüksek rakam olarak tarihe geçti. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, özellikle Türk Telekom, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Koç Holding ve Zorlu Holding gibi büyük şirketlerin ABD devlet tahvil getirisine ek olarak istenen getirinin altı yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte tahvil ihraçlarına katıldığı belirtiliyor.