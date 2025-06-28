Eşitsizlik büyüyor

Dünya nüfusunun neredeyse yarısı -3,7 milyardan fazla insan- yoksulluk içinde yaşıyor. Öte yandan, dünyanın 3 bin milyarderi son 10 yılda 6,5 trilyon dolar kazanarak küresel GSYİH’nın yüzde 14.6’sına eşdeğer bir gelir elde etti.

Bu manzarayı İngiliz sivil toplum kuruluşları konfederasyonu Oxfam’ın yeni raporu ortaya çıkardı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Oxfam, 2015’ten bu yana dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin servetlerini reel olarak 33,9 trilyon dolardan fazla arttırdığını da saptadı.

Oxfam’a göre bu miktar dünyada pek çok faydalı işe vesile olabilir ve küresel çapta yoksulluğu tam 22 kez sona erdirebilirdi. Bu tahmin, yoksulluk içinde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için günde ortalama 8,30 dolara ihtiyaç duyduklarını gösteren 2021 tarihli Dünya Bankası verilerine dayanıyor.

Haber Merkezi