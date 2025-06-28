Türkiye konut ve kirada OECD’yi solladı

OECD verilerine göre Türkiye, konut ve kira fiyatlarında son on yılda açık ara dünya birincisi oldu. 2015-2025 döneminde konut fiyatları yaklaşık 20, kiralar ise 13,5 kat arttı. Bu artış oranları, Türkiye’yi hem nominal hem reel bazda OECD ülkeleri arasında zirveye taşıdı.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, OECD’nin konut fiyat endeksinde, Türkiye’de 2015’te 100 birim kabul edilen konut fiyatları 2025’in ilk çeyreğinde 2.075,7 birime ulaştı. Bu, yüzde 1.975,7 oranında (yaklaşık 20 kat) bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde OECD ortalamasında ise artış yalnızca yüzde 90,2 ile sınırlı kaldı. Konut fiyatlarındaki bu artış oranı, Türkiye’yi yüzde 160,9 ile ikinci sırada yer alan İzlanda’nın da çok önüne taşıdı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.