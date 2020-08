Wishing you and your family a New Year full of peace, happiness, and abundance of all.

May Allah bless you throughout the new year. Muharram Mubarak! May Allah Almighty shower his blessing on the Muslim Ummah and all Islamic countries. Happy new Hijri year. 1442 Mubarak.

