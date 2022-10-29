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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yanıltmaya devam mı?

Faruk ÇAKIR
29 Ekim 2022, Cumartesi
Ekonomik meselelerin ikinci, hatta üçüncü sıralarda yer almasını arzu ederiz; fakat insanların ekseriyeti cebine ve mutfağına bakarak karar verdiği için bu meseleler de mecburen ön sıralara çıkıyor. Keşke, “Önce ekmek değil, önce hürriyet” diyenlerin sayısı artsa ve kararlar buna göre verilse...

Tabii ki bu da, ancak ‘en büyük düşman’ olan cehaletin ‘eğitim/marifet’ yoluyla mağlup  edilmesiyle mümkün olabilir. Cehaletin hüküm sürdüğü yerlerde ‘önce hürriyet olsun’ diyenlerin  sayısının artması kolay olur mu?

Dikkat çeken noktalardan biri de, idarecilerin bilerek ya da bilmeyerek ‘cehalet’i desteklemeleridir.  Çünkü onlar da biliyor ki hakkını aramasını bilmeyenleri yanıltmak daha kolay olur. Ayrıca insanları ‘ekmek’ peşinde koşturdukça başka işler, haklar aramaya vakitleri de kalmaz...

Türkiye’yi idare edenler konuştuklarında pembe tablolar çizmiş olsa da, tabloların parlak  olmadığı belli. Mesela, Merkez Bankası; yıl sonu enflasyon tahmini ‘düzeltmelerle’ yaparak yüzde  23’ten yüzde 65’e çıkarmış. Bu fark, yüzde 300’lük sapmayı gösteriyor. En isabetli tahminlerde  bulunması beklenen bir kurumun bu nispette ‘yanılması’ acaba makul görülebilir mi?

Enflasyon rakamlarını ölçüp açıklamakla vazifeli olan devlet kurumu  TÜİK’e bile oran yüzde 84’e  çıkmış durumda. Resmi olmayan tahminlere göre yıllık enflasyon yüzde 150’yi aşmış durumda.  Zaten enflasyon rakamlarını en iyi ölçenler de pazar ve marketlerdeki fiyatları takip eden  vatandaştır. Onlar da ‘resmi rakamlar’a pek itibar etmiyor. Mesela, evini kiraya veren bir vatandaş  geçen yıla nispetle bu yıl kiracısından kaç lira istiyor? Ya da günlük yevmiye ile çalışan bir ‘tarım  işçisi’ ya da ‘ev temizleyen’ temizlikçiler geçen yıla nispetle bu sene yevmiyelerine yüzde kaç zam  yaptılar? Fiili durumda fiyatı yüzde yüzden daha az artan bir ‘mal ve hizmet’ kaldı mı? O halde  vatandaşın ‘resmi rakamlar’a göre hareket etmesini beklemek de pek inandırıcı olmaz.

Merkez Bankası’nın 27 Ocak’ta (2022) açıklanan yıl sonu enflasyon raporunda enflasyon tahmini  yüzde 23 olarak duyurulurken Ekim (2022) raporunda bu oran yüzde 65’e çıkmış. 2022’nin  başından itibaren 4 farklı tahminde bulunan Merkez Bankası, gerçek enflasyondan her tahmin  döneminde biraz daha uzaklaşmış durumda. Peki bu durum vatandaş nezdinde ‘idareciler’in  günenilirlik itibarını sarsmıyor mu?

Şuna da tartışmaktan fayda var: Acaba bu idareciler gerçekten ‘tahmin’lerinde yanılıyorlar mı?  Yoksa, bilerek mi ‘yanlış tahmin’ler açıklıyorlar? Eğer gerçek anlamda bir tahmin yanılması varsa,  bu idarecilerin ‘tahmin kabiliyeti’ sorgulanmayı hak eder. Yok, isteseler doğru tahmin  yapabildikleri halde; bilerek milleti yanıltıyorsa bu durum çok daha vahim olmaz mı?

Talebimiz ve dileğimiz; milletin bilerek ya da bilmeyerek yanıltılmamasıdır. Çünkü problem bilinirse çare bulmak kolaylaşır...

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