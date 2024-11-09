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9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Yıpranan Kur’an-ı Kerim’leri ciltliyor

09 Kasım 2024, Cumartesi 16:43
Elazığ’da Yıpranmış Kur’an-ı Kerim’leri ciltleyerek tekrar okunur hale getiren 53 yaşındaki Fatih Erdoğan 4 yılda 1000’den fazla Kur’an-ı Kerim ciltledi.

Elazığ’da yaşayan 53 yaşındaki Fatih Erdoğan, ciltleme sanatıyla yıpranmış Kur’an-ı Kerim’leri restore ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli olan Erdoğan, 4 yıl önce camilerde ve Kur’an kurslarında yıpranmış Kur’an-ı Kerim’leri onarmak için kendi çabasıyla ciltleme sanatını öğrendi. Bu sanatı öğrendikten sonra evinde Kur’an-ı Kerim’leri onarmaya başlayan Erdoğan, taleplerin artması üzerine Fırat Üniversitesi Akademi Camisi’nin müştemilatında atölye kurdu. İşçiliğini gönüllü yapan, malzeme konusunda ise hayırseverlerden destek alan Erdoğan, 4 yılda 1000’i aşkın Kur’an-ı Kerim’i restore etti.

Kur’an-ı Kerim’e hizmet ediyoruz

Erdoğan, emekli olduktan sonra hayır işlerine odaklandığını, gönüllü olarak Kur’an-ı Kerim’leri restore ettiğini söyledi. Çocukluğundan beri onarım ve ciltleme işlerine meraklı olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Camilere gittiğimde yıpranmış Kur’an-ı Kerim’leri görüyordum. Matbaanın gelişmesiyle bu sanatı yapanların da azaldığını biliyordum. Bu nedenle bu sanatı araştırdım ve öğrendim. İlk başlarda evimde küçük bir atölye oluşturdum. Sonra Akademi Camisi’nin müştemilatına geldim. Kendi imkanlarım ve hayırseverlerin desteğiyle bu işi yürütüyorum. Cami ve Kuran kurslarındaki ile kişilerin getirdiği Kuran’ları kullanılabilecek hale getiriyorum. Kur’an-ı Kerim’lerin restore edilmesinin maliyetlerini hayırseverler karşılıyor, işçiliği gönüllü yapıyorum. Günde bir Kur’an ciltleyebiliyorum.” Ciltleme sanatının artık yok olmaya başladığını ifade eden Erdoğan, ömrü yettiği kadar bu işi sürdüreceğini anlattı. Erdoğan, şunları kaydetti: “2020’de ciltleme işine başladım. Bu süre içinde 1000’i aşkın kitabı ciltledim ve tekrar okunur hale getirdim. Bu işle Kur’an-ı Kerim’e hizmet ediyoruz. Tamirini yaptığım Kur’an-ı Kerim’leri kardeşlerimiz alıp okuduğu zaman çok mutlu oluyorum. Benim için büyük bir sevinç oluyor.

AA

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