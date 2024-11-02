Eğitimde heba olan yıllar

En büyük düşmanlardan biri cehalet olduğuna göre ‘en büyük dost’lardan biri de cehaletin düşmanı olan ilim ve bilgi olsa gerektir. “Kendini bilmek” olarak da tarif edilen ilmin yolu da her halde eğitimden geçer.

Bu bakımdan eğitimle ilgili güzel haberleri her zaman heyecanla ve takdirle karşılamak icap eder. Ülkemizin eğitim noktasında çok büyük eksikleri olduğu herkesçe biliniyor. Hatta Türkiye’yi idare edenler de eğitim noktasında hedeflerine ulaşamadıklarını çok defa ifade ve itiraf ettiler. (Bu itiraf, diğer hedeflere ulaşıldığı anlamına gelmez tabiî ki.)

Yeni bir habere göre Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yıldan itibaren meslekî eğitim müfredatını sektörün ihtiyaçlarına göre düzenleyecek. İlgili haberde şu bilgiler var: “2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda, meslekî eğitime ilişkin gelecek yıl izlenecek politika ve tedbirler de yer aldı. Meslekî eğitimde kamu-özel sektör iş birliğinin arttırılması, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının yönetiminde özel sektörün daha etkin rol alması sağlanacak. İhtiyaç duyulan alanlara yönelik özel sektörle iş birliği yapılarak protokoller hazırlanıp yürütülecek. Müfredat ve eğitim yöntemleri, teknolojik gerekliliklere uygun şekilde güncellenecek. Özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacağı programlar desteklenecek. Özel sektörün eğitim teknolojilerinde yapmış olduğu yeni çalışmalar ekosisteme dahil edilecek ve eğitim teknolojilerinin sınıf içi kullanımına yönelik test ve pilot uygulamaları yapılacak.

“Meslekî eğitim müfredatı sektörün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecek. Ulusal meslek standartları, ulusal ve uluslararası yeterlilikler, teknolojik gelişmeler ve sektörden gelen talepler doğrultusunda meslekî ve teknik ortaöğretim programları güncellenecek. Turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalı eğitim programları geliştirilecek. Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında meslekî ve teknik anadolu lisesinde okuyan öğrencilerin en az 3 yabancı dil öğrenmelerine ve turizm işletmelerinde yoğunlaştırılmış beceri eğitimi almaları yaygınlaştırılacak.” (AA, 31 Ekim 2024)

Haber bu şekilde önemli müjdelerle uzayıp gidiyor. Tabiî ki burada sıralanan hedeflerin ne ölçüde yerine getirileceği ayrı bir konu. İktidar ve Türkiye’yi idare edenler maalesef güven vermiyorlar. Çünkü daha önce verilen onlarca ve belki de yüzlerce vaad yerine getirilmedi, unutuldu. Dolayısı ile şimdi listelenen vaatlerin ve sözlerin yerine getirileceğine nasıl itimat edilsin?

Daha da önemli bu işler, bu güçler, bu vaadler niçin şimdi dile getiriliyor? Değil 20, niçin 10 ya da niçin 5 yıl önce bunlar planlanmadı ve çeyrek asır boşa gidip heba edildi? Eğitim sistemindeki sıkıntılar bugün mü tesbit edildi? “Meslekî ve teknik anadolu lisesinde okuyan öğrencilerin en az 3 yabancı dil öğrenmeleri”ne bugün mü ihtiyaç duyuldu?

Hep söylüyoruz ya, bizi bi güzel haberler, vaatler ve projeler ihtiyarlattı...