Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 3-1'le geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 yendi.

3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.

15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

​​​​​​​45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

65. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. Olawoyin’in şutunda Trabzonspor defasından dönen topla buluşan Akintola’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

81. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Taha Şahin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Olawoyin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Çaykur Rizespor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Şenol Güneş: "Hayal kırıklığı yaşadık"

Trabzonspor teknik direktör Şenol Güneş, "Üç puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşayarak maçı bitirdiklerini söyledi.

Kazanmak için geldikleri müsabakadan 3-1 mağlup olarak ayrıldıklarını aktaran Güneş, "Oyunun gol atıncaya kadar belli bir dengesi vardı. Ama golden sonra kendi sahamıza çekilerek rakibin üstümüze gelmesine izin verdik. Aldığımız toplarla çıkamadık. Devrenin son dakikasında yediğimiz golle ki o arada son 5 dakikada tamamen baskı altındaydık, ikinci yarıya daha moralsiz çıktık. Oyuna baktığımızda beklediğimiz oyunun altında oynadık. Takım olarak bugün oynadığımız oyun, rakibin isteğine cevap vermedi. Tabii benim tercihlerimle olan bir şey." diye konuştu.

Güneş, daha dirençli, inançlı ve isyan eden bir takım görmek istediklerini belirterek, "Ama maalesef olmadı. Bu değişiklikleri, oyun içerisindeki farklılıkları zaman zaman yaşadık. Başakşehir, Göztepe ve Fenerbahçe maçı sonrası burada. Daha iyi oynamamız gerekirken beklediğimizden daha olumsuz oyunlar ve çok hatalar yaparak çıktık. Kaybettiğimiz üç puan sadece üç puan değil. Oyun olarak da bizim için hayal kırıklığı. Oyuncular için de öyle."ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un bir çıkışa ihtiyacı olduğuna işaret eden Güneş, şunları kaydetti:

"Zaten bulunduğumuz durum iyi değildi. Ama büyük bir travma olduğunu düşünüyorum, onu hissediyorum. Çünkü oyuncuların oyun içindeki dalgalanmaları buna bağlı. İlk yarıda golden sonra savunmada kalmamıza rağmen savunma direncimizin olmaması, ikinci yarıda hücum etmemize rağmen istediğimiz şekilde gol pozisyonları bulamamak, hem hücumda hem savunmada başarısız olduğumuzu gösteriyor. Bulunduğumuz durum iyi bir durum değil. Bundan çıkmanın yollarını Trabzonspor olarak arayacağız. Ama bu maç sonrası söylenecek hiçbir söz yok. Çünkü hakikaten üzgünüm. Çünkü üst üste üçüncü mağlubiyetimiz. Diğer taraftan oyun olarak tatmin olmadığımız bir oyun. Trabzonspor taraftarına da camiaya da verdiğimiz söz, iyi futbol oynayarak oyununu kabul ettiren bir takım olmak istiyorduk. Oysa ne hücumda ne savunmada birçok maçta aynı şeyi yaşadık. Alt sıradaki takımlara puan kayıplarımız fazla oldu. Şu anda da diğer takımlardan bir farkımız kalmadı oyun olarak."

Güneş, Trabzonspor'un büyük bir camia ve büyük bir takım olduğunu ifade ederek, "Başına bunun gelmesini kimse istemez. Oyuncu da ben de istemem. Ama biz hem yetkili hem sorumluyuz. O yüzden çözümü kendi içinde halledecektir. Şu andaki moral bozukluğunu, sıkıntıyı tarif etmekte zorluk çekiyorum. Çünkü üçüncü maçtan da mağlup olarak çıkarken Göztepe ve bu maçta oyun olarak da çok sıkıntılıydı. Rakibin isteğine ve kazanma arzusuna saygı duyuyorum. Ama bizim 1-0'dan sonra oyunu kontrol edememek ve arkasından yediğimiz gol sonrası bir isyan etmemek hem beni hem oyuncuları üzmüştür. Üç puan kaybederek ve zor bir duruma tekrar düşerek hayal kırıklığı yaşadık. Şu andaki durumumuz bir hayal kırıklığı." şeklinde konuştu.

İlhan Palut: "Maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da pozitif periyotlardan çıkıp bu karşılaşmaya gelmediğini belirtti.

"Bugünkü maçı bir silkelenme olarak görüyorduk." diyen Palut, "Oyuncularımda taktik, diziliş, formasyon gibi saha içi parametrelerden ziyade bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyorum. Onu tekrar yakalamak istiyorum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan en önemli neden buydu." ifadelerini kullandı.

Palut, Trabzonspor'un çok iyi oyunculara sahip olduğunu aktararak, "Bir gol buldular. Aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımım oynamaya devam etti. İkinci yarı başında tekrar yüksek tempoyla başlayan bir takım vardı. Maça baktığınız zaman sahada daha çok pozisyon bulan, mücadele eden, maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'a da başarılar dileyen Palut, "Son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. Ama dediğim gibi o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.