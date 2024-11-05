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5 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Hollanda’dan güzel haber

Faruk ÇAKIR
05 Kasım 2024, Salı
Savaş ve felâket haberlerinin gündemi kapladığı zamanda ‘güzel haber’ler duymak insanları mutlu etmez mi?

Her gün duymak isteğimizin güzel haberlerden biri de Hollanda’dan geldi. Habere göre Amsterdam’da kiliseden çevrilen Fatih Camiini gayrimüslimler ziyaret etmiş ve ziyaretten çok memnun olduklarını beyan etmişler.

Avrupa’daki camiler elbette ki ilk defa ziyaret edilmiyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde camileri insanlara tanıtmak için her sene çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bunlardan biri de “Açık Kapı Günü” adıyla yapılıyor. 

İşte Hollanda’da da “Müzeler Gecesi” adıyla gayrimüslim ziyaretçiye kapılarını açmış. İlgili haberde şu bilgiler var: “Her yıl düzenlenen “Müzeler Gecesi” kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camiine gelen konuklar, İslâm dini, cami ve İslâm sanatlarıyla ilgili bilgi aldı. Hoparlörden okunan ezanla başlayan program, görevlilerin Kur’ân-ı Kerim tilâveti ve ilâhilerle devam etti. Konuklara İslâm hakkında temel bilgi veren imamlardan İsmail Mercimek, “Müzeler Gecesi vesilesiyle Hollandalı birçok Müslüman olmayan kişi camiyle tanışıyor. İlk defa camiye geliyor, camide ne olduğunu görüyorlar, yatsı namazını kılıyoruz, onu görüyorlar. Aynı zamanda selâlar, ilahiler, Kur’ân-ı Kerim tilâveti duyuyorlar. En güzeli doğrudan imamlarımıza gelip soru sorabiliyor ve hemen cevaplarını alıyorlar.” (AA, 3 Kasım 2024)

Aynı habere göre Amsterdam’daki Fatih Camii Derneği Başkanı Fikret Önder de, bu faaliyetin 8. defa düzenlediklerini ve gelen çok sayıda Hollandalının İslâma ve Müslümanlara karşı ön yargılarının kırıldığını anlatmış. “Özellikle Hollanda’daki eğitimli, genç ve belirli kültür düzeyinden insanlar buraya gelip uluslararası ilâhiyat programlarından mezun Hollandaca konuşan imamlarımızdan İsLâm hakkında bilgi alıyorlar” şeklinde bilgi vermiş.

Camiyi ziyaret eden ‘yabancı’ların kanaatleri de önemli. Ziyaretçilerden 31 yaşındaki Hollandalı Gioia Eijook, ilk defa Fatih Camiine geldiğini anlatarak, “Her gün buradan geçmeme rağmen caminin içeriden ne kadar güzel ve büyük olduğunu bilmiyordum. Camiyi görmek ve İslâm hakkında bilgi almak çok güzeldi ve etkileyiciydi” diye konuşmuş. Bir başka ziyaretçi olan Hollandalı Julia van Adrichem ise, “Burada olmak çok sakinleştirici ve ortam samimi” değerlendirmesinde bulunmuş. 

Fatih Camiinin bulunduğu, 1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için kapatılan kilise binası, 1971 yılında Kilise Cemiyeti tarafından bir iş adamına devredilmiş. Bina, Amsterdam’a gelen Türk işçilerce 1980’de ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alınmış ve halen Fatih Camii ismiyle hizmet vermiyormuş.

Sadece bu haber bile “İslâmı fiillerimizle temsil etme”nin önemini görmek için yetmez mi? Cemaatsiz kalan kilisenin Müslüman işçiler tarafından satın alınarak cami olarak kullanılması bile tek başına önemli dersler vermiş olmuyor mu?

Dua edelim de her gün ‘güzel haber’ler duyalım inşallah.

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