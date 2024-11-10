ŞİİR

Barla’da Risale-i Nur dikti bayrağı, Risale-i Nurlar ise Kur’ân’ın tefsiri, Yeni Asya Risale-i Nurlar’ın toprağı, Âleme dağıtmış Risale-i Nur eserlerini. Aşılı meyveler dünyaya dağılmış, Dağılmalar kader-i İlâhînin tecellisi, Dağılanlar hepsi hizmete sarılmış, Nur’un hizmetine mâni yok keçeli. Meyveli çekirdekler meyveli ağaç, Kur’ân’dan aşılanmış değeri yüksek, Her mü’min iman aşısına muhtaç, Risale-i Nur Kur’ân’ın tefsiri, tektir tek. İnsanlık âlemi Nurlar’a sarılacak, Müjdeli haber Risale-i Nur’da geçer, İmanın hakikatlerini ise arayacak, İnşaallah müjdeye kavuşur beşer. İnsan okuduğunu ya sever ya sevmez, Okumadan konuşmak cehalettir, Cahillere hiç kimse prim vermez, Veren kişiler ise kafadan sakattır. Helâket felâket, asrın hizmeti zor, Ey kardeş, Risale-i Nur zorlara talip, Bahar geldi, geçmişe bak maziye sor, Risale-i Nurlar küfrü mutlakaya galip.

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