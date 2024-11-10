Sessiz evliyalardan İbrahim Tütüncü

1933 Malatya Arapkir doğ-umlu olan İbrahim Ağabey ile uzun zaman İzmir Kemeraltı Camii kütüphanesinde sık sık görüştüğümüz halde Üstad Hazretleri ile görüştüğünü çok sonra öğrendik.

14 yaşlarında İzmir’e gelen İbrahim ağabey, ömrünü İzmir’de geçirdi ve 2010 yılında yine İzmir’de vefat etti. Üstad Hazretlerini ziyareti: “İzmir’den Mustafa Birlik, Mehmet Metin (otelci Mehmet ağabey) vesaire Nur talebeleriyle Emirdağ’da Üstadla görüştük. Üstad karyolada rahatsız olarak yatıyordu. Sesi çok az çıkıyordu. Yanında olan Sungur Ağabey bize tercümanlık yapı-yordu. Sungur Ağabey, Hüsnü Bayram Ağabey Üstad’ın yüzüne bakmamamızı söyledi. Daha sonra siyasilerden bahsederken, ‘Bunlar beni dinlemediler.” Diyerek kızgınlığını dile getirdi. Birden sesi açıldı ve bize ders yaptı. Daha sonra İzmir’e döndük. Üstad Hazretleri Sungur Ağabey’e küçük bir tokat atınca Sungur Ağabey bunu bize izah etti. ‘Benim elimi öpmek, bana tokat atmak gibidir.’ demek istiyor.’ dedi.” Allah rahmet eylesin.

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