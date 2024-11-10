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10 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Lübnan'daki İsrail saldırılarında can kaybı 3136'ya yükseldi

10 Kasım 2024, Pazar 16:08
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 19 kişinin öldüğü, 91 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 136'ya, yaralı sayısının 13 bin 979'a yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 812 kadın ve çocuk, 180 de sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için parçalanan cesetler üzerinde DNA testi yapılacağı belirtildi.

Saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 20 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Baalbek ilçesine düzenlenen hava saldırılarında 20 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hadr da daha önce yaptığı açıklamada, Baalbek ilçesinin El-Kenise beldesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, Hades'te ise 6'ya yükseldiğini belirtti.

İsrail bombardımanı Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi'nde ağır hasara neden oldu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin El-Hades Mahallesi'ne dün gece düzenlenen saldırılar Lübnan Üniversitesi'nin Refik Hariri Kampüsü içinde bulunan bazı fakülte ve laboratuvar binalarında ağır hasar oluşturdu.

Saldırıların ardından Lübnan Üniversitesi Rektörü Bessam Bedran bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bedran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan Üniversitesi'nin İsrail'e karşı dik durmaya devam edeceğini ve tüm bu saldırıların kendilerini eğitim ve sosyal hizmet misyonunu tamamlamaktan alıkoymayacağını söyledi.

Bedran ayrıca bir süre önce üniversitenin tüm bölümlerinde uzaktan eğitime geçildiğini aktardı.

Lübnan Üniversitesi'nin en büyük komplekslerinden biri olan Refik Hariri Kampüsü'nde fen, mühendislik, tıp, eczacılık gibi fakülteler yer alıyor.

İsrail ordusunun dün Dahiye bölgesine 14 hava saldırısı düzenlediği, bombardımanlar nedeniyle bölgede bulunan pek çok bina, araç ve yapıda ağır hasar oluştuğu bildirilmişti.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

AA

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