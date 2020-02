Konya’dan Urfa’ya nurlu yolculuk

Ara tatillerini fırsat bilen genç hanımlar, okuma programı için Konya’dan Urfa’ya nurlu bir yolculuk yaptılar.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarıyıl tatili Türkiye’nin muhtelif yerlerinde yapılan okuma programlarıyla dolu dolu geçti. Bu tatili fırsat bilen Konya’nın genç hanımları peygamberler şehri Şanlıurfa’nın sevimli, güzel ilçesi Birecik’e giderek bol istifadeli ve feyizli bir okuma programı ile nurlandılar. Programa, Urfa ve Antep’ten katılan abla ve kardeşlerimizin katkılarıyla yapılan dersler, gençlerin hazırladıkları kavram çalışmaları, bol muhabbetli uhuvvetli çay sofraları ile dolu dolu geçti. Bediüzzaman’ın tabiriyle “Hakikî mücahit kardeşlerle görüşmek ve akd-i uhuvvet etmek, kuvvet vermek ve almak ve teselli etmek ve müteselli olmak ve hakikî bir tesanüt ile kudsî hizmete sebatkârane devam etmek ve güzel seciyelerinden istifade etmek ve Medresetü’z-Zehra’nın şakirtliğine liyakat kazanmak” manalarına vesile olabilecek mahiyette bir program oldu elhamdülillah.

Programa katılan gençlerin değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

AYŞE İLHAN: “Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak; biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa, bizi yüksek Üstad Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar.” sözünü hissettik ve yaşadık bu programla. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

SAADET SENA ÇİNTİMUR: “Geçirdiğim en güzel kamplardan biriydi diyebilirim. Başta Urfa cemaati olmak üzere bize kampta eşlik eden bütün ablalarımızdan Allah razı olsun. Urfa’daki ablalarımız gerçekten her anlamda bize çok yardımcı oldular, orada bize evimizi aratmadılar. Aynı şekilde kampta bulunduğumuz bütün kardeşlerimizle var olan muhabbetimiz ikiye katlandı. Rabbim inşallah tekrarını nasip etsin. Yaptığımız ibadet ve duâlarımızı kabul etsin.”

FEYZA ÇAKSEN: “Katıldığım ikinci kamptı ve benim için maneviyatı yüksek çok güzel bir hafta oldu. Sadece simaen tanıdığım çok kişi vardı bu kamp vesilesiyle, o arkadaşlarımla daha çok vakit geçirme fırsatım oldu, güzel arkadaşlıklar kazandım. Ablalarımla beraber Urfa’yı da gezip görmüş oldum, güzel anılar biriktirdim. Bizi dersanede ağırlayan Urfa cemaatine, programı ayarlayan ablalarımıza da çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. “

KEVSER TEMELLİ: “Birecik’te yaptığımız program çok verimli geçti, oradaki ağabey ve ablalarımızın gösterdikleri maddî ve manevî fedakârlıklar hem bizi mahcup etti, hem de şevke getirdi. Başta bu kampı ayarlamak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Konya cemaatine ve daha sonra misafirperverliklerinden dolayı Birecik cemaatine teşekkür ediyorum. Allah ebeden sizlerden razı olsun.”

HATİCE SOLAK: “O kadar kişi bir evde nasıl olacak?” Bu tarz sorularla çıktım ilk Nur yolculuğuma. Bütün bu sorularımın cevabını o son günde yaşaran gözyaşımda, içimi sıkan o histe buldum. Sadece bende değil bütün arkadaşlarımda aynı his, aynı hüzün vardı. Bizi hayatlarında ilk defa gören insanların bizim için yaptığı fedakârlıkları gördüm. Her şey çok güzeldi. Derslerde yer yer duygulanıp yer yer hiddetlenip her geçen dakika yeni bilgiler öğrenip Nurlandığımız muhteşem bir 7 gündü. Hepimiz bir renktik, bir olup beyaz olduk, ışık olduk, Nur olduk inşallah. Bizim için her türlü fedakârlığı yapan Şanlıurfa ve Konya cemaatindeki ablalarıma çok teşekkür ediyorum.”

BEYZANUR ALTINBAŞ: “Dönem sonu okuma programımızı Şanlıurfa/Birecik’te yaptık. Peygamberler şehri Urfa’ya gitmek, o güzel yerleri görüp gezmek, Birecik cemaatinin gayretli ve şevkli ablalarıyla tanışmak, benim için çok güzel bir his oldu. Özel okumalarımız, dersler ve bizlerin yaptığı kavram sunumlarıyla dolu dolu bir kamp geçirdim. Ve bu kampın bitmesini, kardeşlerimden ayrılmayı hiç istemedim. Emeği geçen bütün abla ve kardeşlerimden Allah ebeden razı olsun. Bize olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, böyle güzel buluşmalara vesile olan okuma programlarının sayısının artarak devam etmesini temenni ediyorum.“

NİSANUR ŞAHİN: “Çok istifadeli bir program geçirdik. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin.”

NURSİMA ATA: “Konya’dan Urfa’ya doğru okuma programı için yola çıktığımızda ilk defa Urfa’yı, oradaki ablalarımızı ve kardeşlerimizi görecek olmaktan ötürü çok heyecanlı ve sevinçliydim. Urfa’ya vardığımızda bizi oradaki cemaat samimî, sıcak sevecenlikleriyle karşıladılar. Kampımız ablalarımız tarafından çok güzel planlanmıştı, dolayısıyla çok istifadeli ve muhabbetli oldu. Programımızı hazırlayan ve bizi orada çok güzel ikramlarıyla, ev sahipliğiyle ağırlayan ablalarımıza ve kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Kampımızın azamî derecede istifadeli geçmesi için ellerinden gelen bütün fedakârlıkları tereddütsüz bir şekilde gösterdiler. Beni Yeni Asya cemaatine mensup olma konusunda her biri tekrar tekrar şükre sevk etti. Üstadımızın “Zaman cemaat zamanıdır” sözünü hakkalyakin hepimize yaşattıkları için Allah emeği, gayreti, hakkı geçen herkesten binlerce kez razı olsun. Selâm ve duâ ile…”