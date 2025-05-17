Ne işte, ne okuldalar

TÜİK, 2024 yılı Gençlik İstatistiklerini açıkladı. Türkiye nüfusunun yüzde 14,9’unu genç nüfus oluşturdu. Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2023 yılında yüzde 22,5 iken 2024 yılında yüzde 22,9 oldu.

Gençler evlenmiyor değil, evlenemiyor Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2024 yılında, gençlerin yüzde 79,6’sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 54,1’i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki gençlerin internet aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerde, mesajlaşma yüzde 98,5 ilk sırayı alırken, yüzde 95,7 ile sosyal medya üzerinden profil oluşturma ve içerik paylaşma ikinci sırada yer aldı. Gençlerin internette en az yürüttüğü faaliyet ise yüzde 6,2 ile toplumsal veya siyasal konuda online tartışma/oylamaya katılma oldu. Ankara - Anka

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