Gençlik, imanla yükselir

ESKİŞEHİR YENİ ASYA HANIM OKUYUCULARININ DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA, AHİRZAMAN GENÇLERİNE RİSALE-İ NUR’DAN KUR’ÂNÎ METODLAR SUNULDU VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ RAHMETLE YÂD EDİLDİ.

Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 65. yılı vesilesiyle 31 Mayıs 2025 tarihinde, Eskişehir Yeni Asya Vakfı’nda bir programı düzenledi. Ahirzaman gençlerine Risale-i Nur’dan Kur’anî metodlar sunulan program; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite talebelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

KUR’ÂN’IN ÇAĞIMIZA MESAJINI HEP BİRLİKTE ANLAYACAĞIZ

Programın moderatörlüğünü üstlenen Sümeyye Tuğçe Sargın, sözlerine “Bediüzzaman Hazretleri’ni yâd etmek için bir araya geldiğimiz programda, onun eşsiz eseri Risale-i Nur’un iman hakikatlerini, Kur’ân’ın çağımıza mesajını, Üstadımızın manevî mirasını hep birlikte idrak etmeye çalışacağız” şeklinde başladı. Ardından minik talebelerin Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle devam eden program yine minik talebelerin Risale-i Nur’dan vecizeleri ile derinlik kazandı.

GENÇLİK VE İMAN

Bu sene gerçekleştirilmiş olan 18. Risale-i Nur Kongresinde “İman ve Gençlik” masasında yer almış kardeşlerimizin panel sunumları ile devam eden program, yoğun ilgi ile takip edildi. Panelin ilk oturumunda Asya Nur Demirel, Tuba Çiftçi ve Sevil Yücel tarafından hazırlanan makale çalışmaları sunuldu. Ailenin gencin hayatı üzerindeki önemi, doğru arkadaşlık, gençlerin istidatlarına göre daire-i meşruada yönlendirilmesi üzerine konuşuldu.

SİNEVİZYON VE ŞİİR

İlk oturum bitiminde Bediüzzaman Said Nursî’nin çileli ancak iman ile nurlanan hayatını konu alan sinevizyon gösterisi izlendi ve ortaokul talebelerinin hazırlamış olduğu şiir dinletileri ile program şenlendi.

HÜCUMLARA KARŞI İLİM VE KALEM

Panelin ikinci oturumunda Zeynep Demirel, Dilanur Vardar ve Zeynep Sueda Abaklı, hazırlamış oldukları makale çalışmalarını sundu. Gencin manevî hayatına çeşitli akımlar vasıtasıyla yapılan hücumlara karşı Nur’un kılıcıyla nasıl galip gelinebileceği ve Sahabe mesleğine namzet olan Nur Talebelerinin ilme ve okumaya önem vermesi gerektiği üzerinde duruldu.

ÇİÇEKLER TAKDİM EDİLDİ

Program, lise ve üniversite talebelerinin hazırlamış olduğu İlâhîler ve ardından programda görev alan talebelere çiçek takdim edilmesiyle ikramlar eşliğinde sona erdirildi.

Organizasyonda emeği geçen Eskişehir hanım okuyucularına ve programda yer alan kardeşlerimize teşekkür eder, bu gibi çalışmaların devamlılığının sağlanabilmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

ZEYNEP DEMİREL -ASYA NUR DEMİREL - ZEYNEP SUEDA ABAKLI - ESKİŞEHİR