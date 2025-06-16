"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gençlik, imanla yükselir

16 Haziran 2025, Pazartesi 14:42
ESKİŞEHİR YENİ ASYA HANIM OKUYUCULARININ DÜZENLEDİĞİ PROGRAMDA, AHİRZAMAN GENÇLERİNE RİSALE-İ NUR’DAN KUR’ÂNÎ METODLAR SUNULDU VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ RAHMETLE YÂD EDİLDİ.

Eskişehir Yeni Asya hanım okuyucuları, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefatının 65. yılı vesilesiyle 31 Mayıs 2025 tarihinde, Eskişehir Yeni Asya Vakfı’nda bir programı düzenledi. Ahirzaman gençlerine Risale-i Nur’dan Kur’anî metodlar sunulan program; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite talebelerinin katılımları ile gerçekleştirildi. 

KUR’ÂN’IN ÇAĞIMIZA MESAJINI HEP BİRLİKTE ANLAYACAĞIZ

Programın moderatörlüğünü üstlenen Sümeyye Tuğçe Sargın, sözlerine “Bediüzzaman Hazretleri’ni yâd etmek için bir araya geldiğimiz programda, onun eşsiz eseri Risale-i Nur’un iman hakikatlerini, Kur’ân’ın çağımıza mesajını, Üstadımızın manevî mirasını hep birlikte idrak etmeye çalışacağız” şeklinde başladı. Ardından minik talebelerin Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle devam eden program yine minik talebelerin Risale-i Nur’dan vecizeleri ile derinlik kazandı. 

GENÇLİK VE İMAN

Bu sene gerçekleştirilmiş olan 18. Risale-i Nur Kongresinde “İman ve Gençlik” masasında yer almış kardeşlerimizin panel sunumları ile devam eden program, yoğun ilgi ile takip edildi. Panelin ilk oturumunda Asya Nur Demirel, Tuba Çiftçi ve Sevil Yücel tarafından hazırlanan makale çalışmaları sunuldu. Ailenin gencin hayatı üzerindeki önemi, doğru arkadaşlık, gençlerin istidatlarına göre daire-i meşruada yönlendirilmesi üzerine konuşuldu. 

SİNEVİZYON VE ŞİİR 

İlk oturum bitiminde Bediüzzaman Said Nursî’nin çileli ancak iman ile nurlanan hayatını konu alan sinevizyon gösterisi izlendi ve ortaokul talebelerinin hazırlamış olduğu şiir dinletileri ile program şenlendi. 

HÜCUMLARA KARŞI İLİM VE KALEM

Panelin ikinci oturumunda Zeynep Demirel, Dilanur Vardar ve Zeynep Sueda Abaklı, hazırlamış oldukları makale çalışmalarını sundu. Gencin manevî hayatına çeşitli akımlar vasıtasıyla yapılan hücumlara karşı Nur’un kılıcıyla nasıl galip gelinebileceği ve Sahabe mesleğine namzet olan Nur Talebelerinin ilme ve okumaya önem vermesi gerektiği üzerinde duruldu. 

ÇİÇEKLER TAKDİM EDİLDİ

Program, lise ve üniversite talebelerinin hazırlamış olduğu İlâhîler ve ardından programda görev alan talebelere çiçek takdim edilmesiyle ikramlar eşliğinde sona erdirildi.

Organizasyonda emeği geçen Eskişehir hanım okuyucularına ve programda yer alan kardeşlerimize teşekkür eder, bu gibi çalışmaların devamlılığının sağlanabilmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.    

ZEYNEP DEMİREL -ASYA NUR DEMİREL - ZEYNEP SUEDA ABAKLI - ESKİŞEHİR

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'ın yeni misilleme saldırılarında İsrail'de 8 kişi öldü - ''İsrail dursa da biz durmayacağız''

    Düzenli kan bağışı faydalı

    Kriz derinleşiyor

    Dağınıklık İsrail’e cesaret veriyor

    İslâm dünyasına birlik çağrısı

    Demirel, vefatının 10. yılında yâd edilecek

    Orta Doğu’nun geleceği barışta

    Avrupa’dan İsrail’e protesto

    Ziraî donda yüzde 100 oranında hasar var

    Temel ihtiyaçlara verince cebimde kuruş kalmıyor

    Esnaf zincir markete tezgâhtar oldu

    İran-İsrail çatışması dünyada böyle karşılık gördü

    İran’da eğitim kurumları tatil edildi - İsrail'de OHAL 30 Haziran'a kadar uzatıldı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Trump: Yakında İran-İsrail arasında da barış olacak

    Gazze'de yaşananlar savaş değil soykırım

    Trump yönetimine protesto

    “Onlar zalim oldular, bizler mazlum”

    Mahkemeyi TRT’den yayınlayın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz derinleşiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İslâm dünyasına birlik çağrısı
    Genel

    Dağınıklık İsrail’e cesaret veriyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Demirel, vefatının 10. yılında yâd edilecek
    Genel

    Avrupa’dan İsrail’e protesto
    Genel

    Orta Doğu’nun geleceği barışta
    Genel

    Düzenli kan bağışı faydalı
    Genel

    İran'ın yeni misilleme saldırılarında İsrail'de 8 kişi öldü - ''İsrail dursa da biz durmayacağız''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.