Gençliğin ümide ihtiyacı var

Ümitsizlik insanı gittikçe tüketen, bataklığa çeken bir hastalıktır. Bediüzzaman Said Nursî, ümitsizliği bizi öldüren en dehşetli hastalıklardan biri olarak görür ümitvar olmayı tavsiye eder.

Gençler iş aramaktan vazgeçti

Diplomalı işsizlik depresyona sürüklüyor

Ne işte, ne okuldalar

Gençler evlenmiyor değil, evlenemiyor

Gençler, gençliği konuştu

TÜİK verilerine göre 5 milyondan fazla genç evde oturuyor. Ne eğitimde, ne işte olan ‘ev gençleri” meselemiz zirve yapmış durumda. Siyasî ve ekonomik tablonun yol açtığı ümitsizlik ‘ev genci’ olarak adlandırılan bu kitleyi maddî ve manevî olarak çöküntüye uğratıyor. Emekli babaların kendisi geçinemeyecek durumda iken bir de işsiz gencine bakmak zorunda olması, gelinen durumun ne kadar içler acısı olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar uyarıyor: “Devlet meseleyi ciddiye almalı. Bu kadar büyük bir kesimin ekonomik çarkın dışında tutulması aynı zamanda bir beka sorunudur. Nüfus artış hızının düşmesi kadar gençlerin yurt dışına kaçması da aynı tehlikeyi taşıyor.” Genç işsizliğini sadece bir istatistik değil, toplumsal adalet krizi olarak değerlendiren siyaset bilimci Prof. Dr. Emre Erdoğan ise kamu destekli programlarla istihdamın yaygınlaştırılması önerisinde bulunuyor.

Nüfus düşüyor, gençler evlenmiyor

İşsizlik ve yoksullukla mücadele eden gençlerin, bir gelecek ümidi arıyor. Gençler bu hâlde evlenemiyor. Bu durum ülke nüfusunun hızla düşmesine etki ediyor. Bundan 30-40 yıl sonraki tabloyu düşündüğümüzde bu gençlerin hepsi ihtiyar olacak. Ömürleri işsizlik ve sefaletle geçmiş bir nesil. Üstelik evlenemedikleri için bir aileleri de yok. Şimdilik emekli babalar bakıyor ama, geleceğin ihtiyarı olacak bu gençlere o zaman kim bakacak?

EY GENÇLİK AYAĞA KALK!

Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy;

“Yeis öyle bir bataktır ki, düşersen boğulursun, / Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun….” demiştir. Yani ümitsizlik insanı gittikçe tüketen, bataklığa çeken bir hastalıktır. Gençler ilim aşk ve heyecanıyla dolu gayretli olmalı ki bu hastalığı yensin.

Bediüzzaman Said Nursî de, ümitsizliği bizi öldüren en dehşetli bir hastalık olarak görür ümitvar olmayı tavsiye eder. Şartlar ne olursa olsun yapılacak ilk iş ümitsizlik bataklığından çıkmaktır. Bediüzzaman Hazretleri, Mehmet Âkif Ersoy gibi zatlar çok daha karanlık bir devir gördüler. Fakat onlar sözleriyle, eserleriyle hem kendilerini hem de koca bir milleti ümitsizlikten çıkarıp ayağa kaldırdılar. Şimdi sıra bu günün gençliğinde.

Gençler her yıl daha mutsuz ve umutsuz

Gençlerin gelecek kaygısının ulaştığı boyutu değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Gizem Zeybek, Türkiye’nin Dünya Mutluluk Raporu sıralamalarında her geçen yıl daha da gerilemesine dikkat çekerek, “Ekonomik kriz kıskacında çocukların ve gençlerin temel ihtiyaçları karşılanmıyor. Okullarda gençlerin üstün yararını gözeten uygulamalara değil, iktidarın kendi ideolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik politikalar uygulanıyor.” diyor.

MEHTAP Y. YÜKSELTEN - İSTANBUL YENİ ASYA