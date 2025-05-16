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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gençler Karamürsel’de buluştular

16 Mayıs 2025, Cuma 02:02
Kocaeli Karamürsel Çınar Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği Temsilciliğinde düzenlenen okuma programı, Risale-i Nur’dan yapılan derslerle gençleri iman, ihlâs ve kardeşlik ekseninde bir araya getirdi.

Çınar Eğitim, Kültür ve Çevre Derneği Karamürsel Temsilciliği ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı ve gençliğe bakışı üzerine dersler yapıldı. Katılımcı öğrenciler, “Kader İnancı” konusunu birlikte müzakere ederken, Risale-i Nur’dan pasajlar okuyarak fikir alışverişinde bulundular. Gençler, sadece okumakla kalmadı, kardeşliği yaşayarak manevî bağlarını da güçlendirdi.

“İHLÂSI KONUŞMAK KOLAY, YAŞAMAK BAMBAŞKA”

Programa katılan gençlerden Süleyman Alp Özcan, bu buluşmayı şu sözlerle özetledi:

“Böyle programlar bizim için sadece okumak değil; aynı zamanda paylaşmak ve kardeşliği hissetmek demek. Bu programda uhuvvet anlayışının pekiştiğini hissettim. İhlâsı konuşmak kolay, ama yaşamak için işte bu tarz buluşmalar çok kıymetli.”

“İLK DEFA KATILDIM, YABANCILIK HİSSETMEDİM”

İsmail Karakaş ise duygularını şu şekilde paylaştı: “İlk defa katıldım, ama sanki uzun süredir buradaymışım gibi hissettim. Herkes birbirine karşı samimî, derse odaklı ve vakti verimli kullanmaya çalıştı. Bu bizim için çok önemli bir kazanım. Allah razı olsun emeği geçen herkesten.”

“BU HİZMETLER GENÇLİĞİN İSTİKBÂLİNE MEŞALE”

Abdurrahman Önbaş da yapılan faaliyetlerin ruh dünyasına etkisini şöyle vurguladı: “Burada derslerden daha fazlasını aldım. Bir bakış, bir cümle, bir dua bile insanın dünyasını değiştiriyor. Gönülden inanıyorum ki bu tarz hizmetler, genç-liğin istikbali için bir meşale olacak.”

DUA VE VEDA

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve edilen dualarla sona erdi. Katılımcılar bir sonraki buluşmada yeniden görüşmek temennisiyle vedalaştı.

Levent Doğan - Karamürsel
Fotoğraflar: Süleyman Alp Özcan 

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  • Feyzullah

    16.5.2025 15:59:44

    Maşallah genç kardeşlerimize

  • Ahmet Cemil ÇÖKREN

    16.5.2025 03:51:09

    Maşallah. Gençleri tebrik ederim. Tüm ülkeye yayılmasını temenni ediyorum.

Risale-i Nur Külliyatı

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