"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

17 Ağustos 1999'da vefat edenler hasret ve dualarla yad edildi

17 Ağustos 2022, Çarşamba 12:52
Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de depremde vefat edenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 45 saniyenin Gölcüklüler için unutulmayacak bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek aradan geçen 23 yılın ardından saat 03.02'de anma programı düzenlediklerini kaydetti.

Gölcük'te acıların taptaze olduğunu söyleyen Sezer, "Bu zaman zarfında aslında maddi anlamda kaybedilen her şey geriye geldi. Ancak sevdiklerimize maalesef tekrar kavuşma imkanımız yok. Biz şunu anladık; Afetler her zaman olabilir, onlara hazırlık yapmamız afetlere hazır olmamız, tedbir almamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Sezer, devlet kurumlarının afetlere yönelik birçok hazırlık yaptığına işaret ederek bundan sonra tedbirlerin sıkılaşması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların da kurallara uymasını ve afet anında ne şekilde hareket edeceğini bilmesi gerektiğini belirten Sezer, "Kurallara uymamız gerekiyor. O kurallara uyduğumuz takdirde yaptığımız binalarda binaların yüksekliği de kurallara uyduğu takdirde biz aslında ilk sırada kendimizi korumuş oluyoruz." diye konuştu.

Yalova

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde vefat edenler için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Depremde vefat edenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, anıta karanfiller bırakarak deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidin ardından program, deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Vatandaşlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramı yapıldı.

Anma törenine, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla Avcılar'da anma etkinliği düzenlendi.

Avcılar’da Marmara Caddesi’ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde vefat edenlerin yakınları katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde, ilçede 247 kişinin vefat ettiğini, 28 binanın yıkıldığını ve binlerce binanın hasar gördüğünü söyledi.

Hançerli, "Bundan 23 yıl önce Avcılar'da da Avcılarlı hemşehrilerimizin ölümüyle sonuçlanan bir deprem gerçekleşti. Deprem Avcılar'dan çok uzaklarda Gölcük'te gerçekleşti ve işte hemen önünde bulunduğumuz deprem anıtında ismi zikredilen 247 insan yaşamını yitirmişti. Bugün özellikle bu saatte burada olmak bu acıyı unutmadığımızın, acının unutulmadığının açık göstergesi." dedi.

Açıklamaların ardından kalabalık, meşale yakarak deprem anıtı önüne karanfil bıraktı.

Sakarya

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde vefat edenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.

Vatandaşlar, depremin yıkıcı etkisini gösteren kentin çeşitli noktalarından çekilmiş manzaraların bulunduğu resim sergisini gezdi.

Kızılay ve AFAD'ın bilgilendirme filmlerinin gösterildiği etkinlik süresince katılımcılara çay ve su ikram edildi.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde İl Müftüsü Hasan Başiş'in eşliğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, kent protokolünün temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

AA

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, 1'i çocuk 3 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

    17 Ağustos 1999'da vefat edenler hasret ve dualarla yad edildi

    Şanlıurfa sınırında yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu

    Fenerbahçe, Kupa 2'deki 127. maçında Austria Wien karşısında

    Avrupa, tarihi doğal gaz kriziyle karşı karşıya

    MSB: 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

    İspanya'da yangın alanından geçen trenin kapılarını açtılar: En az 20 kişi yaralandı

    Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu dualarla ebediyete uğurlanıyor

    Elazığ - Kovancılar'da 4 büyüklüğünde deprem

    Tedbir alan yok - 6.7 milyon konut risk altında

    Portekiz'de 10 günde 17 bin hektarlık alan kül oldu

    İlk 6 ayda 856 bin kişi yasal takibe düştü

    Trabzonspor, play-off turu ilk maçında 2-1 yenildi

    KKM için her birimizden 829 lira alındı

    Marmara için zaman azaldı

    Siyasetin yanlışları dine fatura edilir

    Gıda fiyatları dünyada yüzde 13; Türkiye’de yüzde 94 arttı

    İsrail ordusu: 5 çocuğu biz öldürdük

    Besiciler dertli: Aç durumdayız

    ‘İndirim’ sözde kaldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM için her birimizden 829 lira alındı
    Ahmet BATTAL

    İkinci tek adamlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Medya da hürriyetsiz yaşayamıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Dünya-ahiret dengesini nasıl kuralım?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bal şifadır, ama zehirli bal ölüm getirir!
    Genel

    İlk 6 ayda 856 bin kişi yasal takibe düştü
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet ve insaniyet muhabbeti iktiza eder
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Dijital dünyada salgın var!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.