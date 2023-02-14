18 yaşındaki Muhammed 198 saat sonra büyük bir şükre vesile oldu

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, Zonguldak maden işçileri, UMKE ve diğer ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 25134 Sokak'taki 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazında 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e ulaştı. Ekipler, Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı. Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan hemşire Nurcan Eraslan 187 saat sonra kurtarılmıştı. AA

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