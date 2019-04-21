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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Adalet göçük altında kaldı

21 Nisan 2019, Pazar 00:03
Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Karar bizleri, kamu vicdanını yaraladı. Adaleti göçük altında bıraktı. Bu davayı bir üst mahkemeye taşıyacağız” dedi.

Soma'da 301 işçinin öldüğü maden faciasıyla ilgili dâvâda patron Can Gürkan infaz süresi dolmadan “temyiz süreci uzayacak” gerekçesiyle tahliye edildi. Karara muhalif hakim, mağdurların talepleri doğrultusunda şerh düştü. Soma maden faciası davasında yerel mahkemenin kararını yerinde bulan Bölge Adliye Mahkemesi’nin tutuklu patron Can Gürkan’ı tahliye etmesi tartışma başlattı. Bölge Adliye Mahkemesi heyetinden bir üye, Soma mağdurlarının avukatlarının talepleriyle örtüşen gerekçelerle karara muhalif kaldı. Muhalif üye, Can Gürkan’ın ve babası Alp Gürkan’ın basit taksirden değil, olası kastla birden fazla adam öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

“Patronu kurtarma operasyonuydu”

Müdahil avukatlardan Hatice Aslan Atabay, “Bu karar doğal hâkim ilkesinden ayrılarak patronu aklama operasyonudur” dedi. Atabay Independent Türkçe’ye kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “301 işçinin ölümünden yönetim kurulu doğrudan sorumludur. Patrona basit taksirden ceza nasıl verilir? Bu kadar kısa sürede bu kadar kapsamlı bir dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi nasıl inceledi? Biz tahliyenin usule uygun olup olmadığından çok mahkemenin bakış açısına karşıyız.”

Mağdurlar isyanda

Arif Dudu facidan yaralı, fakat sağ kurtulan işçilerden. Olaydan hemen sonra işten de çıkartılmış ve 5 yıldır tazminatını alamamış. Dudu kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Sonucun adaletli olmadığını herkes biliyor. Biz facia sırasında içeride kaldık. Daha sonra polis bizi alıp alıp mahkemeye götürdü. Yangında içeride kaldığımız yetmiyor gibi, mahkemelerde süründük, ifademizi verdik, ama tazminatlarımız verilmedi.” Bağımsız Maden İş Sendikası Hukuk ve Toplu İş Sözleşmelerinden sorumlu Genel Sekreteri olduğunu söyleyen Emin Kara ise şunları söyledi: “Yargılama süreci adil yürütülmedi. Biz ve avukatlar bir süredir patronun tahliye edileceğini mahkemenin, savcının tavırlarından anlıyorduk. Bu tahliye kararı nedeniyle faciada yakınlarını yitiren aileler devlete ve adalete karşı rahatsızlık içindeler.”

Bu kararı tarih unutmayacak

Manisa’nın Soma ilçesinde maden faciasında yakınları vefat edenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Derneği üyeleri, maden şirketinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi. Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, 4 yıl süren mahkeme süreci boyunca adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirterek, şunları söyledi: “11 Temmuz 2018’deki karar bizleri, kamu vicdanını yaraladı. Adaleti göçük altında bıraktı. Bu karara itiraz ederek bir üst mahkemeye taşıdık. Fakat istinaf mahkemesi ‘yangından mal kaçırır gibi’ dosya üzerinden bir ara kararla katliâmın bir numaralı sanığı Can Gürkan’ı tahliye etti. Bu karara itiraz ediyor, kabul etmiyoruz. Bu dâvâyı bir üst mahkemeye taşıyacağız. Verdiğiniz bu kararı tarih unutmayacak. Adalet bir gün sizlere de lâzım olacak.”     

Etiketler: Manisa, Soma, maden, dava, adalet
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