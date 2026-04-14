Afyon’da nurlu hatıralar canlandı

Afyon Yeni Asya Temsilciliği tarafından, çevre il ve ilçelerden gelenlerin de katılımı ile Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri için bir anma programı düzenlendi. Programın konuşmacısı gazetemiz yazarlarından Latif Salihoğlu idi.

Afyon - Ubeyd Önbaş

Mevsim itibariyle, tam da bahar çiçeklerinin her tarafı şenlendirdiği bu günlerde, nurdan çiçeklerin de gönüllerde neşv û nemâ ettiğine şahit oluyoruz.

Program iki bölüm halinde ve yaklaşık iki saat kadar sürdü.

Programın birinci bölümü, daha çok Risale-i Nur hizmetinin yüzüncü senesi vesilesiyle ele alınan konuda Salihoğlu önemli bir noktaya dikkat çekti. Nur camiasının yüz yıldır devam ettirdiği müsbet, hayırlı, istikrarlı, itibarlı, gayretli, sabıkasız bir davanın insanlık âleminde makes bulmasının, herkeste vicdanî bir huzur temin ettiğini belirtti.

Salihoğlu “Ülke ve dünya tarihinde bu asırlık başarının ikinci bir örneğine rastlanılmaması hem davanın hakkaniyetine, hem de takip edilen metodun doğru ve isabetli olduğunu gösteriyor” dedi.

Çeşitli çalkantılarla harekete geçen insanlık vicdanının şiddeti ve kan dökülmesini reddettiğini, Risale-i Nur’un da o yoldan gittiğini söyledi.

Programın ikinci bölümünde daha çok Afyon, Emirdağ ve Bolvadin’de yaşanmış Nurlu hatıralar anlatıldı. Konuşmacı tarafından, hepsi birbirinden ilginç ve ibret dersi veren bu hatıraların çoğunun, günümüz meselelerine de ciddi manada ışık tuttuğu görüldü.

Program boyunca, bilhassa Risale-i Nur kardeşliği, İslâm birliği ve dünya barışı gibi hayatî konular dikkat nazarlarına sunulmaya çalışıldı. Programın Bolvadin ve Eskişehir etabında, hem gündemdeki konular, hem de o beldelerden yaşanmış olan hatıralar daha kapsamlı bir şekilde anlatılmış oldu.