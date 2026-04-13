Erzincan-Kemah'ta 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.15'te merkez üssü Kemah ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4 şiddetindeki depremde yapılan ilk değerlendirmelere göre herhangi can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Kemahlı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı. AA

