Ali İhsan Tola Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Orman işletme mühendisi olan Ali İhsan Tola, bir Lokman Hekim gibiydi. Tıbb-ı Nebevî’nin günümüzdeki temsilcisi gibiydi. 1950 yıllarında Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra Nur hizmetleri ile iştigale başlamıştır.

1953’den 1956 tarihine kadar Ankara’da Risale-i Nur eserlerinin yeni harflerle matbaalarda basılmasında da çok emeği geçmiştir.

Bediüzzaman, onu daha çok siyasîlerle olan hizmetlerde istihdam etmiştir. Dayısının oğlu olan Dr. Tahsin Tola ile birlikte vazifelendirmiştir.

Ali İhsan Tola’nın yeğenlerinden Abdullah Tola, daha önceki bir açıklamasında şunları söylemiştir: “Amcam ilmî ve tıbbî alanda da ciddî çalışmalar yaptı. Organik tarım, ekolojik dengenin korunması adına bir takım projeleri vardı. Bitkilerden elde ettiği ilâçları ve terkipleri hastalara ücretsiz dağıtırdı. Hangi bitkinin hangi hastalığa ve kaç gram kullanılması gerektiğini bilirdi. Bir çok insan yanına girer, kafasındaki soruyu soramadan cevabını alır çıkardı. Buna bir çok kez şahit olmuşumdur.”

Ali İhsan Tola Ağabey, 1927 yılında Senirkent’te doğmuştur ve 14 Mayıs 2009 yılında aynı yerde vefat etmiştir.

Tekirdağ - Lütfiye Kef