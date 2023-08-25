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25 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı İstanbul'da tedavi altına alındı

25 Ağustos 2023, Cuma 17:00
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi. Sabancı çifti, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı.

Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."

Bodrum'da İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındılar

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sabancı çifti, deniz ambulansı ile Turgutreis Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Buradan Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile alınarak İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilen Ali Sabancı, tedavi altına alındı.

İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla alınarak İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilen Ali Sabancı'nın tedavisi sürüyor.

Genel durumu iyi olan Vuslat Doğan Sabancı da ambulans uçakla Bodrum'dan İstanbul'a getirildi.

Buradan kara ambulansıyla eşinin bulunduğu hastaneye nakledilen Vuslat Doğan Sabancı tedavi altına alındı.

Öte yandan, çiftin bazı yakınlarının da özel jetle havalimanına geldiği görüldü.

Bakan Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın ağır bir deniz kazası geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş, genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

AA

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