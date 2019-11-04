"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Anne, biz ne zaman tahliye olacağız?

04 Kasım 2019, Pazartesi 23:05
29 Ekim’de Gebze Cezaevi’ndeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebek, o gün her yerde, evde, parklarda cezaevinin anahtarını aradı.

Banu Güven, “Miraz ve cezaevindeki çocuklar için denetimli serbestlik şart” diye yazdı. Üç yaşındaki Miraz, Gebze Cezaevi’nin kapısında annesi Gülistan Diken Akbaba’nın yanına gidebilmek için böyle çırpınıyordu. Baba Cengiz Zaza Akbaba her hafta olduğu gibi o Salı günü de Miraz’ı annesine bırakacaktı. Kapalı görüşten daha yeni çıkmışlardı. Bu görüşlerde Cengiz Bey camın öteki tarafında kalıyor, Miraz annesinin yanına geçebiliyordu. Ama asla anlayamayacağı bir gerekçeyle “Hayır” dediler. Neymiş? “29 Ekim olduğundan resmi tatilmiş. Birkaç saat sonra, akşam yedi buçuk gibi Gebze Cezaevi’nden telefon gelmiş. “Çocuğu getirebilirsiniz” demişler. 

DENETİMLİ SERBESTLİK ŞART

DW’den Banu Güven’in yazısında şöyle denildi: Cezaevindeki çocukların durumu İnsan Hakları Komisyonu’nun cezaevleriyle ilgili alt komisyonunun toplantısında da gündeme geldi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı, Miraz’a yaşatılanlarla ilgili “Hepimiz üzüldük, çocukların giriş çıkış konularında kolaylık sağlanması talimatı verdik” dedi. Asıl yapılması gereken, muhalefet partilerinin birçok temsilcisinin de dile getirdiği gibi, bu kadınlara - siyasi, adli tutuklu ya da hükümlü ayrımı yapılmaksızın - denetimli serbestlik uygulamasının getirilmesi. Çocukların mahkum olmaktan topyekün kurtulması. Ancak hükümet bu öneriye siyasi nedenlerle sıcak bakmıyor. O yüzden bu çocuklar “Anne, biz ne zaman tahliye olacağız” diye sormaya devam ederek.”

Okunma Sayısı: 938
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk devleti böyle tahrip ediliyor

    Gençlerin video izlemesine sınır getirildi

    "ABD'nin terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır"

    İsrail mescitleri de yıkmış

    Anne, biz ne zaman tahliye olacağız?

    Meclis’in yetkisi gasbedilmiştir

    Çare İslam ekonomisi

    İkinci 'Facebook İstasyon'un açılacağı şehir belli oldu

    Başbakan 'eve dönün' dedi, Iraklılar meydanlarına akın etti

    Hadis toplumsal hafızadır

    Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı

    'Her an seçim olacakmış gibi sahadayız'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Kalın'dan açıklama

    AB'den İsrail'e işgali durdur çağrısı

    Polisle çatıştılar: Yunanistan'da lise öğrencileri sokaklarda

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

    Hava Harp Okulu darbe davasında karar

    “Sigortalı askerlik” için kanun teklifi

    10 milyon fidan sahiplenildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk devleti böyle tahrip ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O söylemlerden bu eylemlere
    Ahmet BATTAL

    Yeni parti kurmak mı?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk hepimize lâzım
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette eşlerin ebediyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bir Muhammet Said vardı...
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (2)
    Risale-i Nur'dan

    Zanneder mi ki insan, başıboş kalacak?
    Cevher İLHAN

    Dışişleri’nin dışişlerinden dışlanmasıyla...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.