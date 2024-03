Ayasofya Camii’nde provokasyona büyük tepki

İstanbul’un simgelerinden biri olan Ayasofya Camii’ni ziyaret eden yunan bir turistin cami içinde Yunan bayrağı açması büyük tepki toplarken, iktidara sert eleştiriler yağdı.

İstanbul’un simgelerinden biri olan Ayasofya Camii’ni ziyaret eden bir turistin camide Yunan bayrağı açması büyük tepki çekti.

Apostolos Papathedorou adlı Yunan turist Sultanahmet meydanı önünde Ayasofya’yı kadraja alarak Yunanistan bayrağı açtığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yunan turist, Ayasofya içerisinden Yunanistan bayrağı açarak çektirdiği fotoğrafa ise şu notu düştü: “Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan.” Yaşanan hadiseye tepki gösteren Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Işık, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek “Sen çıkıp “Bu mabet iki dine mensup kişilerin” dersen elin oğlu gelir bir bölümünü kapattığın Ayasofya Kebir Camii’nde paçavralarını gösterir. Padişahım çok yaşa. Al sana Ayasofya…” diye yazdı.

‘Halı serilsin, namaz kılacağız’

Yunan turistin davranışı üzerine vatandaşlar da sosyal medyada iktidara tepki gösterdi. Bir vatandaş, “Bugün bir Yunan 25 Euro ödeyip Ayasofya’ya ayakkabılarıyla girip Yunan bayrağı açabiliyor. Onlar konuşur AK Parti yapar!” derken başka bir vatandaş ise “Parasını verdi girdi ve Yunan bayrağını Ayasofya’da açtı… Bu ülkede parasını verdikten sonra her türlü hainliği yapmana izin verilir!” ifadelerini kullandı. 2020 yılında Danıştay kararıyla cami statüsü kazanmasına rağmen üst katının yeniden müze olarak kullanılmaya başlandığını hatırlatan bir vatandaş ise; “Ayasofya Camii, her şeyi ve her yeri ile camidir! Fakat AKP Hükümeti, Ayasofya Camii’nin üst katını “müze” görünümlü “Kilise”ye çevirdi!” diye tepki verirken diğer bir vatandaş “Bu ne rezalet! Olacağı buydu, Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarttık derken alt katını cami, üst katını kilise mi yaptık şimdi Yunan’a? Üç kuruş para gelecekse de gelmez olsun, Ayasofya’nın üst katı da camiidir, halı serilsin, namaz kılacağız!” dedi.

Cami mi, müze mi?

Ayasofya Camii’nde 15 Ocak’ta ibadet için gelenler ile camiyi turistik amaçlı ziyaret eden yabancı turistlerin girişlerini ayıran yeni bir uygulama başlatılmıştı. İbadet alanına gelen Türk vatandaşları ücret ödemezken, tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılar ise giriş ücreti olarak 25 Euro ödemeye başlamıştı. Öte yandan Ayasofya Camii’nin üst katındaki galeri bölümüne 22 Ocak itibarıyla Türk vatandaşlarının da 25 Euro karşılığında girebilecekleri belirtilmişti.

MÜCAHİT AK - İSTANBUL