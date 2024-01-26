"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Ayasofya müzahrafattan temizlenip ibadet mahalli olmalı

Risale-i Nur'dan
26 Ocak 2024, Cuma
Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyete ciddi taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyetin kahramanı olan Adnan Bey’e ve Tevfik İleri gibi mühim zatlara bir hakikatı söylemektir ki:

Hem Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâm’ı, hatta bir kısım Hristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı müzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. Bu ise, bu mesele için otuz sene siyaseti terk ettiğim halde, bu nokta hatırı için Namık Gedik’i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik İleri gibi zatların hatırı için başka yere gitmedim.

Hem Risale-i Nur, Kur’ân’ın kanun-u esasiyesiyle bütün Anadolu ve Vilâyât-ı Şarkiyede asayişi temin eden Risale-i Nur’un altı yüz bin nüshası komünistliği susturduğu gibi, asayişi temin ettiğine bir delili budur ki:

On küsur sene evvel Afyon Müddeiumûmîsi “Altı yüz bin fedakâr talebesi var; beş yüz bin nüsha Risale-i Nur’dan neşretmiş. Belki asayişe zarar gelir” dedi.

Ona karşı Said demiş ki: “Madem altı yüz bin fedakâr talebesi var. Bu on beş senedir bana bu kadar zulmediliyor. Bir tek vukuatı hiçbir zâbıta ve mahkeme gösteremedi.”

Hem dedim: “Ey müddeiumûmî! Eğer bin müddeiumûmî, bin emniyet müdürü kadar asayişin teminine Risale-i Nur hizmet etmemişse, Allah beni kahretsin. Siz de bana ne ceza verirseniz verin” dedim. O bu sözüme karşı hiçbir çare bulamadı.

Yalnız bir iki sene sonra Nur’un bir küçük talebesi Risale-i Nur’a zarar gelecek zannıyla kendini intihar edecekti ki, tab’ ettiği bir küçük risaleye zarar gelmesin. Sonra Üstadı onu men etti ve küçücük bir hâdise oldu ve ikisi de barıştırıldı.

Halbuki bir Üstadın on tane fedakâr talebesi bulunsa –hatta biri selâm etmiş tokat vurulmuş, biri elini öpmüş tahkir edilmiş– hiçbir fedakârı, asayişe ilişmemek için sükût etmişler. Said’den işitmişler ki, “Benim yüz ruhum olsa asayişe feda ediyorum.” Onun için “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” [En’am Suresi: 164] kanun-u esasiyesiyle, beş cani yüzünden doksan masuma zarar gelmemek, bir cani yüzünden on masum çoluk çocuk, peder ve validelerine zulmetmemek için, Risale-i Nur iman hizmetiyle beraber asayişi tamamıyla temin edip herkesin kalbinde fenalığa karşı bir yasakçı bırakıyor. Ben de bin ruhum olsa, Kur’ân’ın bu kanun-u esasiyesine feda ettiğimi Tarihçe-i Hayat ispat ediyor ve meydandadır ve mahkemeler de kabul etmişler.

Hatta tezâhüre bir riyâkârlık, bir hodfüruşluk, bir enaniyet manasını verip halklarla görüşmeyi de terk ettiği ve rahmet-i İlâhînin ihsanıyla sesi de kesilmiş ki, dostlarla görüşmeye mecbur olmasın ve hatırları da kırılmasın.

Said Nursî

Emirdağ Lahikası, 367. mektup, s. 568

LÛ­GAT­ÇE:

hodfüruşluk: kendini beğendirmeye çalışmak, övünmek.

kanun-u esasiye: temel kanun, ana yasa.

müddeiumûmî: savcı.

müzahrafat: süprüntüler, pislikler, çöpler.

tab’ etmek: kitap olarak bastırmak.

Vilâyât-ı Şarkiye: şark vilayetleri, doğu illeri.

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivillerin öldürülmesi dehşet verici

    Elinde masumların kanı var

    Soykırım davasında ilk karar verilecek

    Nasır Hastanesinde anestezi ilaçları tükendi - 'İnsani ve tıbbi durum felaket seviyesinde'

    Bir tas yemeğe ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyorlar

    Malatya - Battalgazi'deki 5,2 büyüklüğünde deprem korkuttu

    Biden'ın konuşması Filistin protestolarıyla kesildi

    Florida'da 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağına onay

    Doğu'da 381 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    ''O esnada herkes şok oldu"

    TCMB faiz oranını yüzde 45'e çıkardı

    Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıya 34,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

    Mali'de kaçak altın madeni çöktü: 70 kişi öldü

    Ayasofya'da müze kararını kim verdi?

    Enflasyon, ücretleri eritti

    Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

    AB’den İsrail’siz barış planı

    Üç tip yargıç var

    Gıda fiyatları bir yılda yüzde 96,5 arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kısmî müzeye dönüş, vakfiyeye uyar mı?
    İbrahim Aktaşcı

    Hutbeyi karıştıranın hakkı kötektir!
    Cevher İLHAN

    Çürümeye karşı karalama
    Orhan Ali YILMAZ

    “Kulp”larımız…
    Faruk ÇAKIR

    Çelişki iktidarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki Müslüman prototipine ne kadar uyuyoruz?
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar nasıl bu hale geldiler? (6)
    Şemseddin ÇAKIR

    Kıyametin dehşeti
    Genel

    Sivillerin öldürülmesi dehşet verici

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.