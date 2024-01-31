Ayasofya cami mi, müze mi?

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ayasofya Camii’nin üst katına yerli ve yabancı turistlerin 25 Euro bilet ile girebilecek olmasını TBMM gündemine taşıdı.

Ayasofya'da müze kararını kim verdi?

Âyâ Ayasofya!.. Gazete Duvar’ın haberine göre Milletvekili Silkin Ün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi vererek, “Ayasofya statü olarak hala cami midir? Ayasofya müze midir? Bilet kesilen başka ibadethanemiz var mıdır? Mevcut ekonomi göz önüne alınarak Türk vatandaşlarına indirim yapılacak mıdır? 15 Ocak itibariyle yürürlüğe giren ‘ziyaretçi yönetim planı’ uygulaması konusunda kamuoyuna yabancı turistlere yönelik bilet ücretinin 25 Euro olduğu duyurulurken, yerli ziyaretçiler için de bu kuralın geçerli olduğunun açıklanmaması, yabancı uyruklu Müslümanların ibadethane bölümüne girişleri hakkında bilgi verilmemesi gibi önemli konularda bilgilendirme yapılmamasının ve bu konuda yaşanan kargaşanın gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 401

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.