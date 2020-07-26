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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ayasofya İttihad-ı İslâm’a vesile olsun

26 Temmuz 2020, Pazar 00:07
AYASOFYA’NIN TEKRAR CAMİ OLMASININ İSLAM DÜNYASINDA MEYDANA GETİRDİĞİ COŞKU, BİRLİĞE VE DÜNYA BARIŞINA GİDECEK YOLU AÇSIN.

ÜMİTLERİMİZİ YEŞERTTİ

İSRAİL işgalindeki Batı Şeria-El Halil’de bulunan Harem-i İbrahim Camii Müdürü: “Ayasofya’da Cuma yüreğimize su serpti, hayırların habercisi olan bu gelişme ümitleri yeşertti.” Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı: “Aksa'nın tekrar bize dönme ümidini doğurdu.”

UYANIŞ VE KURTULUŞA VESİLE

Kuveytlİ yazar El-Usaymi: “Ayasofya sadece camiden ibaret değildir. Ayasofya tarihtir. Ve belki Ayasofya'nın ibadete açılması ümmetin uyanış ve kurtuluşuna vesile olacaktır.” İran Devlet Televizyonu: “Yüzyılın en önemli olaylarından biri.”

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Ayasofya İttihad-ı İslâm’a vesile olsun

Kuveytli yazar Nasır el-Usaymi, “Ayasofya’nın ibadete açılması ümmetin uyanışı ve kurtuluşuna vesile olacaktır” dedi.

Arap akademisyen, yazar, gazeteci ve aktivistler, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması karşısındaki memnuniyetlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdu. Arap akademisyen, gazeteci ve yazarlar, sosyal medya hesaplarından, “Ayasofya”, “Ayasofya Camii”, “Ayasofya camidir”, “Ayasofya müze değil camidir” etiketleriyle çok sayıda paylaşımda bulundu. Katarlı yazar Cabir el-Harami Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii’nde 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazının kılındığı günü “Allah’ın günlerinden bir gün” olarak nitelendirerek, İslâm toplumlarının Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılınan cuma namazını gözyaşları, huşu ve iştiyakla takip ettiğini söyledi. 

Müslümanlar sevinç içinde

Kuveytli yazar Nasır el-Usaymi de Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açılmasının dinî ve siyasî anlamının derin olduğunu belirterek, “Ayasofya sadece camiden ibaret değildir. Ayasofya tarihtir. Ve belki Ayasofya’nın ibadete açılması ümmetin uyanışı ve kurtuluşuna vesile olacaktır. Allah’ım İslâm’ı ve Müslümanları izzetli kıl” ifadelerini kullandı. Kuveyt Üniversitesinde Siyaset Bilimli Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Şayci, Ayasofya-i Kebir Camii’nin ibadete açıldığı günün Müslümanların yaşamında tarihi nitelikte olduğunu, tarihte 500 yıl cami olan Ayasofya’nın 86 yıllık aradan sonra tekrar Müslümanların ibadetine açıldığını ve dünyanın farklı yerlerinde yüzlerce milyon Müslümanın sevinç içinde olduğunu kaydetti.

Yüzyılın en önemli olaylarından biri

İran devlet televizyonu, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını, “yüzyılın en önemli olaylarından biri” olarak niteledi. İran devlet televizyonu IRIB, resmi haber ajansı IRNA ve Fars Haber Ajansı başta olmak üzere İran’ın ana akım medyası, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışını fotoğraf ve görüntülü sunduğu haberlerle kamuoyuna aktardı. İran devlet televizyonu, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını, “yüzyılın en önemli olaylarından biri” olarak niteledi. İran devlet televizyonu IRIB, resmî haber ajansı IRNA ve Fars Haber Ajansı başta olmak üzere İran’ın ana akım medyası, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışını fotoğraf ve görüntülü sunduğu haberlerle kamuoyuna aktardı.

Yüreğimize su serpti

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından sevinç duyduğunu ifade etti.  Ebu Suneyne, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının, oradan ezan sesinin yükselmesinin ve namaz kılınmasının, samimi kişilerin çabalarının sonucu olduğunu belirtti. “Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nden ezan sesinin yükseldiğini işitmek ve ilk Cuma namazının kılındığını görmek yüreğimize su serpti, bizi sevindirdi” diyen Ebu Suneyne, bu gelişmenin hayırların habercisi olduğunu ve umutları yeniden yeşerttiğini dile getirdi.

Mescid-i Aksa geri dönecek

Ürdün Parlamentosu Filistin Komisyonu Başkanı Yahya es-Saud “Ayasofya’nın namaza açılması, Mescid-i Aksa’nın yeniden bize dönüşüne dair bir ümit oluşturdu” dedi.

“Türkiye’nin adımı yasal bir haktır” diyen Saud, “Türkiye’de gerçekleşen durum, Müslümanların ve Arapların içinde bir ümit verdi ki zulüm ve işgal ne kadar uzarsa uzasın Filistin ve Mescid-i Aksa geri dönecektir” şeklinde konuştu. Ürdünlü mucit Salih Ubeydat ise “Ayasofya’da bugün namaz kılanların görüntüsü gönlümüzü serinletti, içimize neşe doldurdu” dedi.

Fotoğraf: Erhan Akkaya

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