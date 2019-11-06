Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı. "Bağdadi'nin eşi yakalandı" DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır. FETÖ'nün gerçekte ne olduğunu görmek istiyorsanız elebaşlarının nerede, kimlerin himayesinde yaşadığına bakınız." AA

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