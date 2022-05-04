"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Basın özgür değilse kimse değildir

04 Mayıs 2022, Çarşamba 17:47
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yaptığı açıklamada, “Gazetecilerin özgürlük içerisinde mesleklerini icra edemediği bir ülkede kimse özgür değildir” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle yaptığı açıklamada Türkiye’de basının geldiği durumu değerlendirdi. 

Yeneroğlu, “Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye maalesef her geçen gün artan baskılar sebebiyle basın özgürlüğünün giderek yok edildiği bir süreçten geçmektedir. Basının bağımsız olmadığı, gazetecilerin özgürlük içerisinde mesleklerini icra edemediği bir ülkede kimsenin özgür olmadığı gibi herkes her an tehdit altındadır” dedi.

Basın özgürlüğünde en karanlık dönem

Yeneroğlu, ayrıca, “Türkiye her türlü hak ve özgürlük açısından olduğu gibi maalesef haber alma hakkı ve basın özgürlüğü açısından da en karanlık dönemini yaşamaktadır. Gazetecilerin işlerini yapmaları engellenmekte, medya patronları kimi zaman havuç kimi zaman da sopa gösterilerek hizaya getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de patronunun kim olduğu belli olmayan medya kuruluşları vardır” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu, Türkiye’de özgür medyanın can çekiştiğine de dikkat çekti.

Yalova  - Recep Bozdağ

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sığınmacılar siyaset malzemesi yapılmasın

    Yetişkinlerin % 67’si aşırı kilolu

    Derhal erken seçim

    19 yıl arayla kardeşini ve oğlunu şehit verdi...

    6’lı masa huzur ve barışı sağlayacak

    İki ay sonra gün ışığı gördüler

    Gündem ‘göstergesizler’

    Merkez Bankası: Ekmek, et ve süte yeni zamlar gelecek

    Basın özgür değilse kimse değildir

    Hürriyetlerde dibe vurduk

    İsrail Aksa’da ezanı da engelledi

    Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana tek bir sakin ve huzurlu gün yaşamadık

    Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 24 saatte 300 askerini daha kaybetti

    5 ülke başkentini taşımak zorunda kalacak

    Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın

    'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu başladı

    Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oluyor

    Şehit Talha Bahadır dualarla ebedi yolculuğuna uğurlanıyor

    Teğmen Talha Bahadır Şehit düştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Masumların duası hürmetine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Tek adamcılık” son bulana dek
    Ali FERŞADOĞLU

    Manevi iftiradan kaçınabiliyor muyuz?
    Faruk ÇAKIR

    Müjdelerle dolu bayram
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı kesip geçen delikanlı
    Mikail YAPRAK

    Ramazan’a veda, oruca devam!..
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Medresetü’z-Zehrâ kaç tane olacak?
    Risale-i Nur'dan

    İnsanlığın bayramı Kur’ân’ın esaslarında
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.