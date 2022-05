Basın özgür değilse kimse değildir

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yaptığı açıklamada, “Gazetecilerin özgürlük içerisinde mesleklerini icra edemediği bir ülkede kimse özgür değildir” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle yaptığı açıklamada Türkiye’de basının geldiği durumu değerlendirdi.

Yeneroğlu, “Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Türkiye maalesef her geçen gün artan baskılar sebebiyle basın özgürlüğünün giderek yok edildiği bir süreçten geçmektedir. Basının bağımsız olmadığı, gazetecilerin özgürlük içerisinde mesleklerini icra edemediği bir ülkede kimsenin özgür olmadığı gibi herkes her an tehdit altındadır” dedi.

Basın özgürlüğünde en karanlık dönem

Yeneroğlu, ayrıca, “Türkiye her türlü hak ve özgürlük açısından olduğu gibi maalesef haber alma hakkı ve basın özgürlüğü açısından da en karanlık dönemini yaşamaktadır. Gazetecilerin işlerini yapmaları engellenmekte, medya patronları kimi zaman havuç kimi zaman da sopa gösterilerek hizaya getirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de patronunun kim olduğu belli olmayan medya kuruluşları vardır” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu, Türkiye’de özgür medyanın can çekiştiğine de dikkat çekti.

Yalova - Recep Bozdağ