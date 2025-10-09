"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

TBMM’den İsrail’e ortak tepki

09 Ekim 2025, Perşembe 17:00
TBMM Genel Kurulu’nda, Gazze’ye Giden İnsanÎ Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Gazze’ye giden insanî yardım filolarına yönelik saldırılara dair TBMM başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, soykırımcı Netanyahu hükümetinin katliamlarına maruz kalan Gazze’nin açlık ve kıtlıkla da mücadele ettiği belirtildi.

Bu zalimlik karşısında Gazze halkına insanî yardım ulaştırmak, hukuksuz İsrail ablukasını kırmak ve Gazze’de yaşanan soykırıma dikkati çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 50’den fazla gemiyle yola çıkan “Küresel Sumud Filosu”nun, insanlık cephesinin güçlü sesi olduğu vurgulanan tezkerede, şu ifadelere yer verildi: “İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insanî yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen katil Netanyahu ve çetesi şimdi de Özgürlük Filosu Koalisyonuna saldırıda bulunmuştur. Denizli Milletvekili Sayın Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Sayın Necmettin Çalışkan’ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisi’ne bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında TBMM’ye de yapılan alçakça bir saldırıdır.”

TAHAMMÜL SINIRLARINI ÇOKTAN AŞTI 

Tezkerede, İsrail’in, fütursuz saldırganlığı ile insanlık vicdanının tahammül sınırlarını ve haddini çoktan aştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “İsrail’i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımızın hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkemize ulaşmaları gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz. Tüm siyasî partilerimiz ve milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insanî yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca başta milletvekillerimiz olmak üzere Sumud ve Özgürlük filolarının mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insanî yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz.” Genel Kurulda yapılan oylamada TBMM Başkanlığı tezkeresi, oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara - Mehmet Kara
