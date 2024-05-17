Başkan olamadı, başsavcı yapıldı

Yargıtay’da 35 tur süren başkanlık düğümünün ‘çözülmesi’ sonrası adaylıktan çekilen 3. Daire Başkanı Muhsin Şentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şentürk, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Başkanlığını yapıyordu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığını sürdüren Şentürk, Yargıtay Başkanlığı 35. tur seçimlerin ardından adaylıktan çekilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine katılmıştı. Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için aday oldu ve 13 Mayıs’ta yapılan oylamada en yüksek oyu alan alan ikinci isim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok oy alan beş isim arasından Şentürk’ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na atadı. Ankara

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