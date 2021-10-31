Bedelli askerlik 46 bin lirayı aşar

Bedelli askerlik ücreti 2019 yılında 31 bin 343 lira iken, günümüzde 43 bin 150 liraya kadar yükseldi.

Hazine de bedelli askerlikten son 3 yılda 6 milyar TL gelir elde etti. Son çıkarılan yasa ile bedelli askerlik kalıcı hale geldi, ancak fiyatı 6 ayda bir artıyor.

Sözcü’nün haberine göre, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL olan ücret, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Haber Merkezi