BİK ambargosu sayfa azalttırdı

Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı rapora göre Türkiye’de yılın ilk 6 ayında gazeteciler 350 kez hakim karşısına çıkarken 56 gazeteci gözaltına alındı. “Sansür yasası” da Türkiye’nin ‘basın özgürlüğünden ne kadar uzaklaştırıldığının simgesi oldu.

“Özgür basının garantörüyüz” diyen BİK’e: İlan hakkını gasp ederek mi? Gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğü ihlalleriyle ilgili son raporunda Yeni Asya’ya uygulanan ilan ambargosunu yine gündeme getirdi: Ekonomide yaşanan kriz nedeniyle kağıt ve baskı giderlerindeki yüksek artış gazeteleri vurdu. 2 yılı aşkın süredir Basın İlan Kurumu”ndan ilan alamayan Yeni Asya Gazetesi, artan maliyetlerin karşılanabilmesi için gazetenin sayfa sayısını 8”e düşürdü. Mart ayının ilk gününde ŞOK gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına, yüksek maliyetler nedeniyle son verdiğini açıkladı. 32 yıllık Dergah dergisi kapandı. Yeniçağ gazetesi Mayıs ayı itibariyle ekonomik sebepler nedeniyle ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçti. Basında sansürün kaldırılışının 114’üncü yıl dönümünü Türkiye’de gazeteciler bu yıl da saldırı, tehdit, yargılama, baskı ve sansür düzeninde karşılıyor. CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı rapora göre Türkiye’de yılın ilk 6 ayında gazeteciler 350 kez hakim karşısına çıkarken 56 gazeteci gözaltına alındı, 23 gazeteci ise tutuklandı. AKP-MHP ortaklığında Meclis’e sunulan ve ekim ayında Genel Kurul’a inmesi planlanan “sansür yasası” da Basın Bayramı’nda Türkiye’nin ‘basın özgürlüğünden’ ne kadar uzaklaştırıldığının simgesi oldu. BAYRAM DEĞİL MÜCADELE GÜNÜ 24 Temmuz Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü. Ancak basına yönelik baskılar nedeniyle Türkiye’de gazeteciler bu günü “Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü” olarak karşılıyor. Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 149’uncu sırada olan Türkiye’de gazeteciler haberleri, yazıları, sosyal medya payaşımları nedeniyle işsiz bırakılıyor, tehdit ediliyor, yargılanıyor, tazminat cezalarına çarptırılıyor, hapsediliyor. Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü alanındaki ihlalleri her ay düzenli olarak hazırladığı ‘Basın Özgürlüğü Raporu’ ile kamuoyuna duyuran CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in hazırladığı 2022 yılının ilk 6 aylık basın özgürlüğü ihlalleri raporu, bu vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. MALİYETLER GAZETE VE DERGİLERİ VURDU Ekonomide yaşanan kriz nedeniyle kağıt ve baskı giderlerindeki yüksek artış gazeteleri vurdu. • 2 yılı aşkın süredir Basın İlan Kurumu’ndan ilan alamayan Yeni Asya Gazetesi, artan maliyetlerin karşılanabilmesi için gazetenin sayfa sayısını 8’e düşürdü. • Mart ayının ilk gününde ŞOK gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına, yüksek maliyetler nedeniyle son verdiğini açıkladı. • 32 yıllık Dergah dergisi kapandı. • Yeniçağ gazetesi Mayıs ayı itibariyle ekonomik sebepler nedeniyle ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.