“Özgür basının garantörüyüz” diyen BİK’e: İlan hakkını gasp ederek mi?

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, “Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olan BİK’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecektir” dedi ama Yeni Asya ile birlikte muhalif olan gazetelere kestiği yüzlerce günlük ilan cezalarını bir kenara koydu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 2000’li yılların başından itibaren ülkemizde ifade özgürlüğünün önündeki engellerin teker teker kaldırılmasıyla birlikte basın camiasının, çok sesli, objektif ve bağımsız hüviyetini yeniden kazanmaya başladığını söyledi. Genel Müdür Erkılınç, bunu söylüyor ancak muhalif gazetelere yapılan baskılar ve hukuksuz ilan kesme cezalarını nereye koyduğunu ise anlamak mümkün olmuyor. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Erkılıç, basın çalışanlarının sosyoekonomik standartlarının yükseltilmesinin, ülke sathında yerleşen demokratik ve özgürlükçü iklimin daha da besleyeceğine inandığını ifade ederek, bugün her türlü fikir ve görüşün görsel, yazılı ve dijital tüm mecralarda özgürce ifade edilebilmesinin ülke için büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu ifade etti. Erkılınç, “Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olan BİK’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecekti” değerlendirmesini yaptı. Yine Genel Müdür Erkılınç’ın Yeni Asya gibi basın organlarına nasıl destek olduğunu da açıklarsa sevineceğimizi de belirtmek isteriz.

BİK, ÖZGÜR HABERCİLİĞİN GARANTÖRÜ OLMAYI NASIL SÜRDÜRECEK?

Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olan BİK’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdüreceğini de söyleyen Erkılınç, bütün dünyayı etkileyen geleneksel medyadan dijitale geçiş sürecinde BİK’in birinci önceliğinin, yeni teknolojilerle birlikte yaşanan mecra değişiminin getirecekleri ve bu olağanüstü dönüşüme uyumun sağlanması olduğunu dile getirdi.