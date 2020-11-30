"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Bilim Kuruluna istifa çağrısı

30 Kasım 2020, Pazartesi 23:29
Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, Bilim Kurulu üyelerini istifaya çağırdı.

Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bilim Kurulu üyelerine ağır eleştiriler yöneltti. Sarıalioğlu, Bilim Kurulu’nu çözüm sürecindeki “Akiller Heyeti”ne benzetti, halkın güvenini kötüye kullandıklarını belirterek istifaya çağırdı. İstifa ederek ülke genelindeki karantina kararı alınmasına katkıları olabileceğini belirtti.

‘Tepki vermediniz’

T24’ün haberine göre, Bilim Kurulu üyelerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “vak’a-hasta” tanımlarını herkes gibi TV’den öğrendiğini söyleyen Sarıalioğlu, “Tepki vermediniz. Haziran başı açılım-saçılım kararlarına ortak edildiniz. Günlük on binlerce vakanın olduğu bir ortamda okulların açılımına onay verdiğiniz algısına ses çıkarmadınız. Memleketin ‘Ali’i menfaati’ uğruna sayısını hiçbir zaman bilemeyeceğiniz kadar canın feda edilmesine ses çıkarmadınız. İstifa diye bir yöntemin olduğundan bihaber TV’lerde ‘maske-mesafe-hijyen’ tekerlemesini söylemeyi bilim sandınız” sözleriyle eleştirdi.

Güven kötüye kullanıldı

Bugün, Türkiye’nin günlük vaka sayısında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmasının sorumlusunun Bilim Kurulu olduğunu savunan Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullandı; “Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği hastalık kodlamasını siyasilere kabul ettiremediğiniz için verilen ölüm rakamlarının bilimsel yanlışlığını zaten biliyordunuz. Hastanelere Covid-19 tanıları ile yatıp, bu tanı ile tedavi edilen PCR- testi negatif hastaların ölümü halinde doğal nedenlerle ölüm ya da bulaşıcı hastalıktan ölüm yazılmasına seyirci idiniz. Bu yolla kaç bin ölümün saklanmasına yol açtığınızı hiçbir zaman bilinemeyecektir. Halk size güvendi. Bu güveni kötüye kullandınız.”

Yanlışın neresinden dönülürse kârdır

“Sahi bir pandemide görev yapan bir kurul olarak hangi kararınız bilimseldi” diye soran Prof. Dr. Sarıalioğlu, “Yanlış savunulmaz. Binlerce ölümle sonuçlanan ve henüz boyutunu kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük hatalarınızı savunmayınız. Yanlışın neresinden dönülürse kârdır. İstifa ediniz. Belki bu yolla zamanı çoktan gelmiş 2-4 haftalık tam kapanma (ülke genelinde karantina) kararının alınmasına yardımcı olabilirsiniz. Gecikilen her günün binlerce ölüm anlamına geldiğini bile bile aksine davranmayacaksınız umarım. Pandemi Bilim Kurulu olarak başarınız ülkedeki vak’a sayısı ile ölçülürdü. Bu konuda sınıfta kaldınız” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 479
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi mektup

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları'na ilişkin yeni genelge

    Bir ‘tüketim büyümesi’ daha

    Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi

    Bilim Kuruluna istifa çağrısı

    İran’a ‘sabırlı ol ve Biden’ı bekle’ çağrısı

    Tarlada kilosu 7, markette 18 lira

    12 milyon emekliyi ilgilendiriyor

    Çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek mi?

    Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payı Katar'a devredildi

    Türkiye'de 31 bin 219 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Fransa'da tepki çeken güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi yeniden yazılacak

    Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

    Almanya'da yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor

    İranlı milletvekili Ruhani yönetimini casuslukla suçladı

    ABD'de iki aşı yılbaşından önce dağıtılmaya başlanacak

    NATO'nun çalışanlarına maaş zammı önerisine üye ülkeler karşı çıktı

    'Moderna aşısı ağır vakalarda yüzde 100 etkili'

    İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıtay o kararına kendisi uydu mu?
    Genel

    Tarihi mektup
    Ahmet BATTAL

    Sıfır sıfır altı
    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları'na ilişkin yeni genelge
    Cevher İLHAN

    Siyasette tezgâh ve tuzaklar…
    Ali FERŞADOĞLU

    Hayat virüsle devam ettiriliyor!
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i hakikatin ihbarları
    Faruk ÇAKIR

    Avrupa’dan doğru ses
    Risale-i Nur'dan

    Sergüzeşte-i hayatımdan üç vakıa
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarih sorgulaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.